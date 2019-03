Buscan políticos protegerse bajo la sombra de Luis Donaldo Colosio a 25 años de su muerte

Muchos políticos todavía buscan protegerse bajo la sombra del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y en cada aniversario de su muerte tratan a como dé lugar aparecer en la foto y hasta juran que se rigen bajo el ideario del político del sonorense asesinado hace 25 años en el barrio de Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. Ojalá que todos los funcionarios de gobierno, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, aplicara la política social de Luis Donaldo. Alfonso Durazo Montaño dice que el sí se rige bajo esos principios.

Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo cuando este era presidente del PRI nacional y cuando fue secretario de Desarrollo Social (Sedesol). También cuando fue candidato presidencial. Murió Colosio y Alfonso desapareció y, años después, reapareció en la política como secretario particular del panista y presidente de México, Vicente Fox. Antes de terminar el sexenio de Fox salió de la Presidencia y, años más tarde apareció como el hombre de Confianza de López Obrador.

Ahora, en el sexenio de la Cuarta Transformación, es el segundo hombre más fuerte políticamente después del presiente López Obrador, por lo tanto, si él lo quiere, es cuestión de tiempo para que se convierta en el próximo candidato de los partidos de izquierda al Gobierno de Sonora. Si no es Alfonso podría ser la directora del deporte en el país, Ana Gabriela Guevara Espinoza. No hay que descartar a la senadora Lily Téllez García, quien, aunque ella dice que no, pude ser que sí.

A dos años de las próximas elecciones de Sonora, la izquierda no tendrá problemas para postular a los candidatos. Aunque el partido de López Obrador (Morena) no exista en Sonora, la figura del Peje tiene mucha fuerza en el país. La esperanza de los partidos PRI, PAN y otros, es que la fuerza de López Obrador baje…El sábado, en la Ciudad de México abuchearon al presidente al inaugurar el estadio de béisbol “Alfredo Harp Helú”…El presidente sufrió su primer abucheo. Y este no fue orquestado por nadie, pero López Obrador le echó la culpa a los “fifí” que estaba en las gradas.

Continúa la violencia en Sonora; mueren cinco personas acribilladas en Caborca

Cinco personas fueron ejecutadas poco antes del mediodía de este domingo a las afuera de un domicilio ubicado por la calle 29 y José María Leyva, en la colonia Santa Cecilia de Caborca, Sonora. La agresión armada que cobró la vida de dos mujeres y tres hombres, siendo una de las víctimas empleada de prestigiados Laboratorios Salazar.

Extraoficialmente ha trascendido los nombres de quienes pudieran tratarse las víctimas: Ángel Emilio Reyes Sotelo, Misael Morales Romero, Rubén García Pesqueira, Guadalupe Barbosa y Adriana Arteaga Flores, esta última empleada de Laboratorios Salazar, quien también se desempeñaba como Presidenta del Colegio de Químicos de Caborca, entre otros puestos relevantes dentro del gremio de Químicos Clínicos del Estado de Sonora.

Vecinos relataron que las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas durante la noche del sábado y la mañana del domingo a las afueras de dicho domicilio, a donde llegó un sedán de color blanco donde bajaron dos sujetos con fusiles y arremetieron contra las víctimas. Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abrió una carpeta de investigación por la agresión y homicidio en agravio de cinco personas.

También acudió el Agente del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía General de la República (FGR), por el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En el lugar de los hechos se localizan varios casquillos percutidos de los calibres 7.62×39, .45 y .223, los cuales fueron asegurados por personal de Servicios Periciales.

En las primeras indagatorias oficiales se estableció que el agresor (uno) era un hombre delgado de aproximadamente 1.70 metros, quien traía colgada al hombro un arma larga. Se realizó un operativo coordinado con agentes de la AMIC, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Gendarmería, Fuerzas Federales y municipales.

Presenta exgobernador López Nogales su libro “Mis raíces y mis años”

Este martes 26 de marzo será la presentación del libro “Mis raíces y mis años”, del exgobernador de Sonora, Armando López Nogales. La cita es a las 19:00 horas en la Sociedad Sonorense de Historia, que se ubica por la calle Rosales 123 entre Elías Calles y Monterrey, frente al Hotel Sal Alberto, enseguida del edificio Cremi, en el puro centro de la ciudad de Hermosillo.

