Destaca Wilmer Valderrama avance de latinos en cine y televisión de Estados Unidos

El actor, que actualmente forma parte de la serie NCIS, refiere que cuando inició en That 70´s Show en ese tiempo ni se avizoraba la inclusión y participación actual de latinos

Cuando Wilmer Valderrama consiguió su papel en That 70’s Show fue su talento el que habló por él, pues hace décadas, las cadenas de televisión no consideraban temas como la diversidad y representación.

Es más, ser latino era motivo de estereotipos. “En ese entonces no había tal cosa de actores latinos, éramos intérpretes. Ahora es una cuestión, un tema y un pronunciamiento, pero antes te contrataban simplemente porque eras gracioso. Es una evolución interesante la que ha existido.

“Veo la evolución de los latinos y su representación en la industria y es increíble lo que hemos luchado y ganado, si haces las matemáticas, hay tres veces más de lo que había hace 20 años”, compartió el actor.

Durante mucho tiempo, el intérprete de raíces colombianas y venezolanas fue el único latino en trabajar para la cadena Fox.

Y fue su encarnación de Fez, en la comedia que también protagonizaron Ashton Kutcher y Mila Kunis, su llave para adentrarse al mundo de Hollywood.

“Cuando veo hacia atrás y pienso en las posibilidades de lo que pudo ser mi carrera o en lo que se convirtió, piensas: ‘¿Cómo sucedió?’. Todos mis amigos de la cadena estaban comprometidos con la diversidad y los desprotegidos.

“Eso era That 70’s Show, un grupo de inadaptados juntos, y cuando me dieron el papel, la gente no sabía de dónde venía, pensaban que era indio o de algún otro lugar”, añadió Valderrama.

Dos décadas después de esa primera oportunidad que tuvo, el actor se siente orgulloso de haber formado parte de la transformación de mentalidad en la industria.

“Todavía nos falta mucho, pero es maravilloso ver que antes éramos pocos que rompimos el hielo y lo logramos.

“Y también hubo unos antes de mí que me abrieron la puerta para que pudiera entrar: Jimmy Smits, Esai Morales y Luis Guzmán, todos esos increíbles que hicieron que tuviéramos un lugar en las películas”.

La carrera del originario de Miami lo ha llevado, otra vez, a ser parte de una producción con muchos seguidores y que ha marcado la televisión estadounidense: NCIS.

Desde 2016, se integró al show, que este miércoles 27 de marzo estrenará en México su temporada 16 por AXN, a las 21:00 horas.

“Si lees y crees las cosas buenas, también las malas. Por mucho amor que tengas de la gente, también habrá odio.

“A pesar de que puedo decir que tengo mucho apoyo de mi fans y seguramente dos tercios de las cosas son buenas, y un tercio que puede ser mezquino, he aprendido a controlar lo que puedo y no intentar cambiar lo que toma mucha energía. Prefiero hacer mi trabajo”, sostuvo.