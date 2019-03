Reconocen mujeres a la gobernadora Pavlovich

Carmen Chávez

Integrantes de la Red de Mujeres en Plural de Sonora reconocieron el trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por impulsar la participación y crecimiento de la mujer a través de diversas iniciativas que ha presentado al Congreso del Estado en materia de promoción de la paridad de género, y que hoy en día significa contar con 14 diputadas locales y 27 presidentas municipales.

Ante un numeroso grupo de mujeres, Pavlovich Arellano señaló que la contribución de este grupo de la población en puestos de representación popular, obedece a un deseo por servir a la sociedad y no a una búsqueda por el poder mismo y resaltó la necesidad de que las mujeres cada vez ocupen más espacios para incidir en la vida de las personas que más lo necesitan

“Eso es lo más importante de las mujeres, que a nosotros nos unen las causas, y una causa también es que las mujeres cada vez ocupemos más lugares, y no sólo por el poder, porque a nosotros no nos mueve el poder por el poder mismo, a nosotros lo que nos mueve, lo que realmente nos hace estar aquí es servir a los demás, es cambiarles la vida a muchas personas que viven en la pobreza, en la marginación, en la ignorancia, en la desigualdad total”, aseveró.

La mandataria estatal llamó a las mujeres a unir fuerzas y apoyarse entre sí, ya que el haber llegado a la gubernatura se debe también al apoyo de miles de mujeres que la respaldaron.

“Armémonos de valor y de fuerza y apoyémonos las unas a las otras, no importa de dónde seamos, porque cuando tumban a una, tumban a todas, y cuando yo llegué yo no llegué sola, yo llegué con el apoyo de muchas mujeres que creyeron en mí, y también de muchos hombres que creyeron en mí, y aquí estoy para dar la cara, para hacer el mejor papel, porque estoy aquí para responderle a los sonorenses”, señaló.

La senadora Patricia Mercado, representante de la Red de Mujeres en Plural a nivel nacional, dijo que es importante que las mujeres se reconozcan unas a otras en cualquiera de los ámbitos en los que se desenvuelven, especialmente aquellas que tienen participación en los espacios de decisiones.

“El reconocimiento es muy importante, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos, en nuestros afanes, en nuestros esfuerzos, y bueno también felicidades a la red por este reconocimiento a todas las mujeres políticas que hoy tienen un espacio de decisión política en el estado”, indicó.

Fátima del Rosario Robles, representante de la Red de Mujeres en Plural de Sonora, hizo un recuento de los espacios que las mujeres han ido conquistando en las posiciones políticas en los Municipios, legislaturas y senadurías.

“Tiene como propósito subrayar la pluralidad, hacer visible y reconocer a las mujeres que actualmente nos gobiernan, representan y toman decisiones en Sonora, este grupo de mujeres sonorenses tiene un precedente de vanguardia nacional, con una gobernadora, dos senadoras, seis diputadas federales, 14 diputadas locales, y 27 presidentas municipales”, apuntó.