Pide ‘Tata’ Martino tener mesura luego de su primera victoria en el Tri

Sin echar las campanas al vuelo, Gerardo Martino resaltó la importancia de haber comenzado su ciclo con una victoria, máxime porque el rival fue Chile, selección que en el pasado barrió al Tri.

“Sí, en realidad creo que siempre es importante empezar un proceso de esta manera. Jugamos contra una selección de primer nivel, la última Bicampeona de la Copa América y realmente la actitud del equipo ha sido bastante positiva, hay que ser mesurados porque hemos jugado un partido amistoso, con mucha intensidad, el duelo tuvo ritmo y demencia en momentos. Entiendo que ha sido un buen triunfo, pero siempre es bueno empezar un proceso sobre todo acostumbrándonos a ganar”.

Aunque no demostró un funcionamiento lleno de luces, lo cierto es que el conjunto azteca exhibió contundencia en aras de llevarse la victoria en este primer duelo de la Fecha FIFA, la cual concluirá con el choque ante Paraguay del próximo martes.

‘Tecatito’ y Corona hubieran sido titulares en el Estadio Qualcom

Asimismo, Martino afirmó en su conferencia de prensa posterior al partido que Jesús Corona, quien no concentró por lesión, y Héctor Herrera, también elemento del Porto, hubieran sido titulares en el choque frente a los andinos.

“Hay una realidad, Salcedo acaba de venir a la liga local y hace tres días estaba jugando en Europa. Si hubiera estado Herrera no jugaba Rodríguez y si estaba el ‘Tecatito’ no jugaba Pizarro. México tiene una liga competitiva, pero hay una disparidad entre cuatro o cinco equipos que no tienen el presupuesto de los de élite. La liga mexicana es más competitiva que otras ligas. En la medida que jueguen como juegan, los voy a usar. Rodríguez juega como un señor de 30 años”, dijo.

Y agregó: “La responsabilidad va de los grandes. Tenemos a Héctor (Herrera), a ‘Chicharito’, a Memo (Ochoa) y a Andrés (Guardado). Ellos tienen que sostener el proceso desde la experiencia. Después, ellos saben que hay un riesgo cuando se llega a una determinada edad y en definitiva lo que deben asumir es la responsabilidad que les toca en el tiempo que les corresponde. Si llegan al Mundial, bien, sino, a hacer lo que deben”.

Fuente: SDP noticias