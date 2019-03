Ingresa Sonora a la Red de Registro de Cáncer

Con la firma de convenio entre la Secretaría de Salud Pública y la Red Nacional de Registros de Cáncer (RNRC), Hermosillo se suma a Acapulco, Campeche, Guadalajara, Tijuana, Toluca, La Paz y Mérida, como ciudad centinela para integrar una base de datos sobre los casos de cáncer en México.

Al firmar el convenio como testigo de honor, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano destacó que esta Red permitirá generar información consistente, completa, oportuna y de calidad para conformar, analizar y actualizar el panorama epidemiológico de esta enfermedad; además de encaminar mejor los recursos materiales y humanos hacia donde tienen que ir.

“Tenemos la gran responsabilidad como sociedad de que esto camine mucho mejor y de que tengamos un registro claro, para un tratamiento claro, y para hacer realmente un procedimiento de prevención y de tratamiento, a ciegas es muy difícil, necesitamos saber exactamente qué está pasando, y me da mucho gusto que Hermosillo se convierta en una ciudad centinela”, expresó.

La mandataria estatal agradeció a la senadora Sylvana Beltrones Sánchez por la lucha incansable que ha realizado en el tema del cáncer, logrando así que Hermosillo se sume a la Red Nacional de Registros de Cáncer.

En el evento la gobernadora Pavlovich pidió al titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Alejandro Mohar Betancourt, que Sonora cuente con un acelerador lineal, que es necesario para el tratamiento de cáncer.

“Yo no me voy a cansar nunca de tocar puertas, las miles que tengas que ser necesarias para mejorar la calidad de vida de mi gente, eso se los digo todos los días, no me voy a cansar porque esa es mi obligación; quiero decirles que esta es una gran noticia para Sonora, para Hermosillo”, aseguró.

La senadora por Sonora, Sylvana Beltrones Sánchez, reconoció a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y al secretario de Salud Enrique Clausen Iberri, por la disposición e impulso para que este registro sea una realidad en Hermosillo.

“Con la firma de este convenio hoy cerramos un ciclo pero iniciamos otros, vamos a trabajar en conjunto para que el registro funcione al cien por ciento de su capacidad y promover que los diputados federales sigan destinando los recursos necesarios como lo hicimos nosotros en su momento, para que el registro pueda seguir funcionando y de verdad podamos tener una estrategia nacional en el combate a esta enfermedad”, expuso Sylvana Beltrones.

Antelmo Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología, informó que en Sonora se reportan poco más de 800 casos de todos los tipos de cáncer, predominando el cáncer de mama con alrededor de 300 casos anuales, por lo que es necesario se trabaje en prevención y diagnóstico oportuno.

Así mismo, anunció que los pacientes con cáncer de Sonora que requieran de un estudio de PET-CT podrán realizárselos en el Instituto Nacional de Cancerología.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, destacó que este convenio permitirá orientar los programas de prevención y mejorar la investigación en materia de cáncer, priorizando las colonias que tienen detectadas la más alta marginalidad y donde está la gente de menor posibilidad económica.

La Red Nacional de Registros de Cáncer, actualmente está compuesta por 6 ciudades a lo largo del país: Acapulco, Campeche, Guadalajara, Mérida y Tijuana y este día se adhiere la ciudad de Hermosillo.