¿Nadie se salva en Comuna de Bácum?…Y todo hace indicar que donde nadie está como para “tirar la primera piedra”, es en el por algo cuestionado Ayuntamiento morenista de Bácum, por el nuevo frustrado atentado que ahora sufriera el regidor y ex alcalde de ese municipio del Sur del Estado, José Tabardillo Cota, alías “El Cheche”, luego de que intentaran balearlo, pero fallaran. De ese pelo.

Toda vez que el 28 de febrero por el estilo agredieron a balazos al Secretario del Ayuntamiento de esa localidad del yaqui, Víctor Manuel Armenta Zavala, al que impactaran en varias ocasiones, de ahí que fuera trasladado a un hospital de Obregón, donde lograron salvarle la vida, a diferencia de Tabardillo, al que no pudieron herirlo, luego de que a un sicario “se le trabara” el arma. ¡Pácatelas!

No obstante que el aviso ya está dado para “El Cheche” Tabardillo, como hiciera sabérselo el citado gatillero, antes de pretender dispararle, al gritarle: “Te traigo un mensaje”, cuando había salido de su casa en busca de un garrafón con agua en el Campo 60, y es que lo tomara por sorpresa, aunque para su buena suerte se le “engatilló” “la matona” y es por lo que vivió para contarlo. ¡De no creerse!

Por lo que al ver la pistola, lo que es Tabardillo intentó correr, pero en ese momento se tropezó y cayó, que es el momento que en que sus familiares se percataron de lo que sucedía, por lo que de inmediato lo resguardaron y defendieron, a la vez que momentáneamente sometieron al delincuente, pero quien alcanzó a zafárseles para huir, de ahí que fuera un hecho que sólo quedar en el susto, por lo pronto.

O séase que José apenas y si libró ese intento de ejecución contra otro integrante de la Comuna de esa “caliente” municipalidad, que no creen que sea producto de la casualidad, y más porque se han suscitado después de que el pasado mes de diciembre fuera detenido en la garita fronteriza de Nogales el alcalde bacumpense, Rogelio Aboyte Limón, al querer cruzar a los Estados Unidos con un pasaporte falso.

Y es que contra todo lo esperado, pero lo que es a Aboye Limón le afloró que hasta un proceso por narcotráfico tenía en Indiana, de ahí que aún éste arrestado en el “otro lado”, aunado a que igual saliera a relucir que no era la primera vez que falsificaba documentos para internarse en gringolandia, pero aún así inventaron que no era cierto y que había ido a checarse el corazón, aunque después se desdijeron. ¡Ñácas!

Pero con todo y ello o esos negros antecedentes que le sacaron a flote a Rogelio, a pesar de eso le otorgaron un permiso de tres meses, que ya deben estar por vencérsele, para tratar de darle tiempo, en aras de que enfrente ese enésimo juicio de las autoridades gabachas, por haber resultado ser toda una fichita, aunque lo raro es que en el ínter estén atentando contra sus principales colaboradores. ¡Tómala!

Es por lo que muy seguramente que el resto de los miembros de su gabinete ahorita deben andar pecho tierra y no es para menos, después de la rafagueada de la que fuera objeto Armenta Zavala, y la que ahora intentaran contra Tabardillo Cota, en tanto que el cabecilla mayor o Aboyte permanece recluido en Arizona, de donde se ve muy difícil que pueda ser liberado en el corto plazo. De ese tamaño.

Quieren “azul celeste” los ga$olinero$…Quienes está claro que “quieren azul celeste, pero sin que les cueste”, son los de por sí ganones gasolineros, a partir de lo destapado por el cabecilla de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Sonora, Horacio Muñoz Santini, por la demanda que están haciendo de una mayor seguridad, derivado de lo asaltos que están padeciendo. ¡Zaz!

Aún y cuando para empezar y acabar pronto, está demás el señalar con dedo de fuego, el que esos negocios redondos son de índole privado, de ahí el porque lo que corresponde es que contraten seguridad del mismo tipo, en aras de que les vigilen de manera particular sus establecimientos, en lugar de estársela exigiendo el Gobierno del Estado, por no poderles poner un policía en cada uno de esos lugares. ¿Qué no?

Es por eso que estén cayendo en el mismo cinismo en que han incurrido los banqueros, que a pesar de los recurrentes atracos de los que igualmente han sido objeto, pero hasta ahora “les ha dolido el codo” para instaurar una guardia privada o algo así como una Policía Bancaria, aunque en su caso dicen que “la casa nunca pierde”, sino que hasta gana, por según esto cobrar más por el seguro de lo que les roban.

Luego entonces con esa están saliendo Muñoz Santini y sus malas compañías, por la mala fama que tienen los empresarios de ese ramo, por ser de sobra conocido que surten “litro$ mocho$” o incompletos, como para que ahora quieran hacerse aparecer como las víctimas de la inseguridad, de ahí que no se salvaran de que las mayorías les dijeran que ¡ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón¡

Ante lo que se concluye que a raíz de esa petición que le expusieran al secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, es que tal vez pasen más seguido las patrullas por sus comercios de gasolina, pero de eso a que les brinden un trato especial, no se cree que vaya a ser el caso, por intuirse que es más prioritario el salvaguardad la seguridad de la población, que la de unos vividores de ese sector. Esa es la impresión.

Abogan y le abonan a la legítima defensa…A los que hay que apuntarles una buena, por como le están dando respuesta a uno de los reclamos más sentidos, es a los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, luego de que por voz de Gildardo Real presentaran una propuesta para hacerle unas adecuaciones al Código Penal de Sonora, a fin de asegurar la legítima defensa de las personas. ¿Será?

Lo que traducido al español significa que buscan hacerle las adiciones pertinentes, con referencia a esa facultad que tienen los ciudadanos para defenderse en sus casas o propiedades, ante el allanamiento de los delincuentes, porque resulta ser que por los vericuetos legales actuales, encima de que ponen en riesgo sus vidas y bienes, todavía tienen que demostrar que sólo se defendieron para no se encarcelados.

Razón por la cual es que con esa iniciativa con proyecto de decreto, lo que pretenden es que eliminen algunas disposiciones que hoy por hoy le dan más garantías a los malhechores, como esa de que el afectado se tiene que defender con un arma con la que no lleve ventaja en relación con el agresor, cuando la simple invasión a su vivienda ya lo hace merecedor a que “le de con lo que tenga a la mano”. ¡Mínimo!

Aunado a que el agraviado todavía de pilón debe comprobar ante el Agente del Ministerio Público que solamente actuó para protegerse, por lo que con esa reformada ahora sería al revés, como la botellita de Jerez, es decir, que a él le prueben que no sólo reaccionó para proteger lo suyo, porque sucede que hay casos en que encierran a la víctima y el hampón queda como chino libre. ¿Cómo la ven?

Porque a como están los tiempos de inseguros, ya no únicamente han surgido las llamadas autodefensas ciudadanas, para atrapar los ladrones en sus colonias, sino que además muchos se están armando, y no es para menos, porque sólo en el 2017 se cometieron 113 mil robos a casa habitación en la Entidad, donde más de la mitad fueron con violencia, lo que denota que los “cacos” ingresan dispuestos a todo. ¡Palos!

Manda mensaje fuga y recaptura de reo…Donde quedó más que evidenciado que hace falta reforzar la seguridad, es en el ámbito de los Ceresos, porque con todo y el poder de reacción que exhibiera el Secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya Cooley, vía la corporación policial de la PESP, pero no es normal que se les escape un reo y a las horas lo recapturen. De ese vuelo.

Lo anterior por la facilidad con la que “se les pelara” un preso, al estilo de Baltazar, el del famoso corrido, como es Santos Francisco, que enfrenta dos condenas de tres años cada una por robo de vehículo, y quien el pasado domingo por la tarde se fugara del Centro de Reinserción Social (Cereso) No 1, aprovechado la hora u horas de visita, para luego ser localizado en el barrio del Palo Verde. Así el dato.

Ya que a la clásica, lo que es el director de esa “Peni”, Rodrigo Solórzano Olea, salió con el “cuento chino” de que al momento de hacer el pase de lista, como a eso de las 20:30 -ocho y media de la noche-, es cuando se percataron que el mentado Santos se les había “esfumado”, ante lo que activaron el llamado “Código Rojo”, para casi tres horas después reaprenderlo en la citada populosa colonia. ¡Qué tal!

Así es como “le salvaran la vida” a Solórzano, por ser al que directamente le “rebotara” esa momentánea evasión, al igual que a su jefe superior, el Coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, por ser evidente que algo tendrán que hacer para que eso no vuelva a suceder, porque si eso les hace un simple robacarros, ya se imaginarán que puedan hacer los más peligrosos. ¡Vóitelas!

Por aún recordarse la sonada escapada que el 14 de noviembre del 2017 perpetrara un presidiario de nombre, Larry Chávez, a bordo de un camión recolector de basura, cuando estaba al frente de esa coordinación carcelaria el hoy chambón de la CEDH, Pedro González Avilés, al que atraparon el 7 de diciembre de ese mismo año, cuando intentaba “brincar” hacia los EU por la “línea” de Agua Prieta.

