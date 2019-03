Cinco meses atrás, Sherlyn estrenaba romance; todos quedamos sorprendidos al descubrir que su galán era nada menos que José Luis de Río Roma, amorío que duró poco pues llegó a su fin.

La actriz confirmó su regreso a la soltería al micrófono del programa INtrusos:

“Estoy soltera y estoy haciendo lo que amo hacer. Todo lo que viene alrededor, la verdad, como que empaña el momento tan bonito que estoy viviendo. Estoy protagonizando un musical en Ocesa, estoy por arrancar Arpías y una nueva obra”.

Sin revelar los detalles de la ruptura con el cantante, se quejó de que algunos medios, específicamente Martha Figueroa, hayan dicho los porqué así como puesto nombres, dichos que no desmintió pero tampoco confirmó.

“Ya no quiero ni decir nada como ya sacan las respuestas…incluso aunque no abra la boca, pues yo ya no sé ni qué pensar, o sea, ya decidieron cuáles fueron los motivos por los que terminamos”.

Cabe mencionar que Sherlyn y José Luis terminaron en buenos términos. Aún siguen siendo amigos. Recientemente él le envió un ramo de flores a modo de felicitación por su integración al musical Vaselina.

Fuente: SDP noticias