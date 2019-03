Repuntan robos en el primer cuadro

Dany Ortega

Integrantes de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo se manifestaron durante la tarde del jueves para exigir mayor seguridad en el primer cuadro, ya que recientemente se han registrado constantes robos en la madrugada.

Como forma de protesta los comerciantes cerraron de manera intermitente el cruce de las calles Colosio y Matamoros, impidiendo el tránsito vehicular, ocasionando un caos y el enfado de los automovilistas.

Entretanto, el representante de la organización, Rubén López Peralta, reveló que desde hace tres semanas se han contabilizado hasta 15 robos, que representan un monto de al menos 300 mil pesos.

“Todas las noches se presenta por lo menos un robo, sobretodo de una a cuatro de la mañana, por lo que estamos solicitando de manera urgente la presencia de la Policía Municipal, estatal e incluso del Ejército porque no es justo que empecemos a cerrar negocios y despedir empleados”, expuso.

En varias ocasiones, comentó, han buscado el apoyo de las autoridades sin embargo no han obtenido respuesta.

“Personalmente he buscado al comisario Luis Alberto Campa Lastra pero no nos ha querido atender, además ya fuimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, nos tomaron el informe policial homologado, pero no han solicitado los vídeos de las cámaras de vigilancia”, denunció.