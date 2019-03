Impone “El Tata” disciplina en el Tri

Gerardo Martino dejó claro que en la Selección Mexicana no hay mano de hierro, cuestionado por la falta de compromiso de Jesús Corona, quien no acudió al llamado.

“Mi obligación como entrenador es hacer respetar a la Selección Nacional de México. Aquí no hay mano dura o de hierro. Es simplemente el ABC del futbol, simplemente buenas costumbres. Y como DT de México, tengo que hacer respetar a México”, mencionó el técnico en la víspera de su debut con el Tricolor.

Martino no se anda con rodeos. De alguna manera, también lanzó un mensaje a Soccer United Marketing en cuanto a los rivales que consigue para el Tri.

“SUM debería representar mejor los intereses de la Selección”, mencionó Martino.

El técnico se plantea utilizar en un partido a Raúl Jiménez y en el otro a Javier Hernández, basado en el 4-3-3 que tanto le gusta y que puede desarrollar gracias al material humano con el que cuenta.

“La necesidad de resultados está siempre, aun cuando busquemos crecer en otros aspectos, como el funcionamiento del equipo.

“Para aspirar a un quinto partido se debe de tener una manera de jugar, hoy por hoy es lo que me preocupa, plasmar una idea de juego que el equipo pueda sostener”, mencionó.

Aclaró que la decisión de no llamar a Carlos Vela fue de él, es decir que no hubo petición del futbolista para no ser llamado.