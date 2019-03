Apoya Gobierno del Estado a los 72 municipios para que construyan obras públicas

Con la firma de convenio con los 72 alcaldes de Sonora, para la aplicación del Programa Estatal de Participación Social para la Obra Pública Concertada 2019, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que este año desarrollarán 680 obras en todos los Municipios de la entidad. Este convenio, explicó, tiene el propósito de fortalecer e impulsar la participación ciudadana en la obra pública concertada, además de la vigilancia, supervisión y recepción de la misma.

Manifestó su respaldo a los alcaldes, ya que son ellos la primera autoridad que recibe las peticiones de los ciudadanos en materia de obra pública. “Quiero que sepan que siempre van a contar con la mano amiga de la gobernadora, porque sé que ustedes enfrentan el día a día de esa situación donde les piden pavimento, alumbrado y tapar el bache.

En presencia de alcaldes y representantes de los 72 municipios de Sonora, la titular del Ejecutivo estatal informó que se trata de un paquete de 680 obras a desarrollarse en toda la entidad con un presupuesto asignado total de 171 millones 665 mil 855 pesos. Aquí está el coordinador de Cecop, Manuel Bustamante, que tiene instrucción precisa de apoyarlos con todo lo que se pueda”, indicó.

“Vamos a seguirlos apoyando, estas 680 obras que se mencionan es muy importante que sean concertadas, que el ciudadano se sienta parte de la obra, que el ciudadano vigile la ejecución de la obra, y me da mucho gusto poder firmar este convenio con ustedes y que ustedes se vean beneficiados”, aseveró.

Están contemplan obras de rehabilitación y remodelación de espacios públicos, como calles, iglesias, escuelas y parques, además de acciones de agua potable y alcantarillado, entre otras…Órale, qué bien, para que Hermosillo deje atrás los baches y salga del atolladero en que se encuentra a seis meses del gobierno de la alcaldesa de Morena, Célida López Cárdenas.

Hermosillo se ha convertido en un caos vial; no se respetan los límites de velocidad

Mientras las autoridades municipales de Hermosillo no cumplan con sus obligaciones de vigilancia para evitar que los automovilistas conduzcan a altas velocidades por los bulevares y par viales, seguirán registrándose accidentes aparatosos que cuestan vidas y dejan pérdidas materiales millonarias. Los bulevares se han convertido en pistas de carreras en donde los conductores exceden las velocidades a más de 100 kilómetros por hora, al igual que en otras vías rápidas.

En los bulevares los automovilistas conducen a más de 100 kilómetros por hora, cuando lo autorizado es de 60 kilómetros por hora, y en los pares viales las velocidades fluctúan entre los 60 y 80 kilómetros por hora, cuando deberían de conducir a 40 kilómetros por hora. De las zonas escolares ni hablamos, porque estas no se respetan, al menos que haya presencia de agentes policiacos. En las escuelas de los barrios, a los conductores de vehículos “les vale”.

La responsabilidad no solo es del ayuntamiento, sino de los automovilistas, unos porque se quieren pasar de vivos y otros por irresponsables que no tiene una cultura vial. Y si a estos le agregamos que mucha gente que maneja no tiene idea de las leyes de tránsito y que se subieron a un auto porque pudieron comprar uno “chueco”, esto viene a convertir a la ciudad capital en un verdadero caos vial. Hacen falta operativos viales en donde se detenga a los conductores que excedan los límites de velocidades autorizados.

Pone en marcha la Gobernadora Claudia Pavlovich la Feria de Empleo para mujeres

Para impulsar la participación activa de la mujer en el mundo laboral, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano puso en marcha la “Feria de Empleo para Mujeres”, dirigida especialmente a quienes son “jefas de familia”.

La Feria, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, es exclusiva para este sector de la población y tiene el fin de promover la inclusión de los sectores vulnerables en la vida diaria, pero sobre todo en el mundo laboral, subrayó.

Acompañada por Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo; y Blanca Luz Saldaña López, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), la titular del Ejecutivo recorrió los estantes en donde se ofrecieron mil vacantes en distintas áreas laborales.

Acciones como ésta, enfatizó, promueven el empoderamiento de la mujer, un elemento central en los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos que presentan las sonorenses.

“Esta Feria está encaminada con su compromiso de promover la inclusión, estabilidad, empleo formal y autoempleo de las mujeres en el estado, mejorando así el ingreso monetario de las jefas de familia”, puntualizó la gobernadora Pavlovich.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. En política no hay amigos, sólo compromisos.