La estrella de Game Of Thrones, Emilia Clarke habló acerca de cómo sobrevivió a dos aneurismas cerebrales que amenazaron seriamente su vida durante el final de la primera temporada de la serie.

En una entrevista que concedió a The New Yorker, Clarke habló públicamente por primera vez acerca de sus dos aneurismas, el primero de los cuales se produjo poco después de que terminara de filmar sus escenas como Daenerys Targaryen para la temporada 1 de ‘Game of Thrones‘. Reveló que su primer aneurisma lo sufrió a los 24 años mientras hacía ejercicio con su entrenador.

“Inmediatamente sentí como si una banda elástica estuviera apretando mi cerebro. Intenté ignorar el dolor pero no pude. Le dije a mi entrenador que tenía que tomarme un descanso “, narró.

“De alguna manera, casi arrastrándome, llegué al baño, me puse de rodillas y fue cuando me comencé a sentir muy mal. Mientras tanto, el dolor empeoraba. De alguna forma sabía lo que estaba sucediendo: mi cerebro estaba dañado“.

Clarke fue llevada al hospital donde fue sometida a una cirugía “mínimamente invasiva” para sanar una hemorragia subaracnoidea, también conocida como una especie de sangrado en el cerebro. Poco más de dos semanas después de su cirugía, Clarke descubrió que estaba sufriendo de afasia, una condición que afecta la capacidad de una persona para procesar el lenguaje. En el caso de Clarke, ella no podía recordar ni su propio nombre.

“Nunca había experimentado un miedo como ese, un sentimiento de muerte que se acercaba. Pude ver mi vida por delante, y no valía la pena vivirla. Yo soy actriz, necesito recordar mis líneas. Ahora no podía recordar ni mi nombre. En mis peores momentos le pedí al personal médico que me dejara morir. Mi trabajo, todo mi sueño de lo que sería mi vida, centrado en el lenguaje, en la comunicación. Sin eso, estaba perdida”.

La afasia pasó después de aproximadamente una semana, pero antes de que Clarke saliera del hospital, le dijeron que tenía un aneurisma más pequeño en el otro lado de su cerebro que podía “explotar” en cualquier momento.

Dos años más tarde, cuando se realizó un escáner cerebral después de terminar la temporada 3 de ‘Game of Thrones’, los médicos le dijeron que el aneurisma se había duplicado en tamaño.

Aunque le prometieron una operación relativamente simple, el procedimiento fracasó y Clarke se quedó con una hemorragia cerebral masiva que requirió una cirugía posterior. Pero a pesar de todas las complicaciones, Clarke dijo que se ha recuperado completamente en los años posteriores.

“Me he curado más allá de cualquier esperanza que tuviera al respecto.Ahora estoy al cien por ciento”, reveló la actriz.

