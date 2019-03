Ese es un grano…¿¡ahí!? Ya sea que esté en tu pecho, en tus senos, la espalda o en cualquier otra parte de tu cuerpo, el acné es de lo PEOR que existe en el mundo. Sin mencionar que los granos en el rostro son MUY diferentes a los granos que aparecen en el resto del cuerpo.

A comparación del acné facial, el acné corporal requiere un tratamiento diferente. Dependiendo del lugar en donde se encuentre, las causas pueden variar y, por ende, la solución, según Facing Acne.

Por supuesto, los barritos pueden ser causados por hormonas porque afectan la cantidad de aceite que producen las glándulas sebáceas. Entre más aceite produzca tu cuerpo, mayor el riesgo de tener acné. Durante la pubertad y unos días antes de la menstruación, los niveles de aceite de la piel aumentan, lo cual puede provocar granos.

Acné en los senos

Los bras deportivos y crop tops ajustados, o incluso los bralettes pueden provocar un caso serio de sudor entre los senos, lo cual promueve el desarrollo de imperfecciones. Es por eso que lo primero que se recomienda es cambiarse de ropa sudada lo más rápido posible.

Si tu piel no es sensible, utiliza un tónico con ácido salicílico en las noches para reducir la acumulación de aceite en los poros de tu pecho.

Acné en la espalda

No sólo es difícil aplicar un tratamiento en la espalda, sino que la piel es más gruesa, así que los productos para el acné deben ser un poco más agresivos, según Very Well Health.

El acné en la espalda puede ser amplificado o provocado por tu acondicionador (especialmente si está hecho a base de aceites), el cual puede saturar los poros. Para evitar esto, lo ideal es usar el acondicionador ANTES de lavar el resto del cuerpo. Luego puedes aplicar un enjuague antibacterial con peróxido de benzoilo.

Acné en las pompas

Los pants y leggings son cómodos, pero utilizar ropa para el gym todo el día puede provocar granos en el trasero. Entre más apretado sea el material, más probable es el desarrollo del acné.

La mejor forma de tratar estos barros es con un exfoliante de ácido glicólico, el cual ayuda a eliminar las células muertas de esa parte del cuerpo. Evita usar un exfoliante físico porque puede empeorar el acné.

También se recomienda evitar el uso de tangas y cambiarlas por ropa interior cómoda y de algodón. El algodón es buenísimo porque deja que la piel respire y no atrape nada en los poros.

Acné en brazos y piernas

Primero debes asegurarte que son verdaderos granos, según HealthLine. El problema del acné en extremidades es que puede pasar desapercibido o confundirse con piquetes u otras condiciones dermatológicas.

Si estás segura de que es acné o un barrito, usa un enjuague o toallitas con ácido salicílico en la regadera. No necesitas más que eso.

Lánzate al dermatólogo

Si tu piel no ha mejorado en 4 semanas, haz cita con un dermatólogo. ¿Por qué? El acné corporal es mucho más difícil de combatir que el facial. Tiende a ser más inflamatorio, así que requiere productos más especializados que los que están de venta libre en farmacias.

Hay 2 formas de tratar el acné corporal: con cremas tópicas o medicamentos orales. Para casos medianos, se recetan cremas con preóxido de benzoilo o retinoides. Sin embargo, lo ideal es que lo cheques con un experto para aclarar todas tus dudas.

Fuente: Eme de mujer