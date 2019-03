Arremete Marioni contra “El Tecatito” Corona

El técnico de Pumas considera que los jugadores que deben de representar a México, sean aquellos que realmente quieran estar

Bruno Marioni, técnico de los Pumas, fue directo ante la polémica que rodea a la Selección Mexicana y Jesús “El Tecatito” Corona, al señalar que sólo deben defender los colores del Tricolor, aquellos jugadores que tengan ganas de representar al país.

“El que no tiene ganas de ir a la Selección, el que no tiene ganas de estar en un club, que no esté. Se los he dicho a los jugadores, si no tienen ganas de estar, que no estén.

“¿Por qué estar? ¿A fuerza? Si están más cómodos en los clubes en Europa, que se queden en los clubes y que a la Selección Mexicana vengan los que realmente tienen ganas de representar a México”, indicó el timonel en el Aeropuerto capitalino rumbo a Texas.

Aprueba disciplina de Martino

Bruno Marioni, técnico de los Pumas, aplaudió la disciplina que impone Gerardo Tata Martino en la Selección Mexicana y espera que con ello se genere un sentido de pertenencia en el Tricolor.

“Me genera mucha ilusión Martino en la selección, me parece que dará idea clara de juego, dará mucho equilibrio al equipo y creo que va a generar ese sentido de pertenencia que hacía falta, para mí bienvenida la situación de Tecatito, me parece que es una situación que deja claro, por lo que entendí, si no los jugadores no tienen ganas de estar, no van a estar, están los que entregan ganas de estar, son los que van a representar realmente bien a la playera de México”, dijo el entrenador de los Pumas.