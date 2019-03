“Cortará cabezas” la alcaldesa Célida

“Cortará cabezas” la alcaldesa Célida…Bragada y echada pa´ delante como es, la que no se anduvo por las ramas, a la hora de hacer un “corte de caja” o balance de sus primeros seis meses de gobierno municipal, es la alcaldesa emanada de Morena, Célida López Cárdenas, al adelantar que el próximo mes hará un “cortadero de cabezas”, bajo la política de que “el no de el ancho se irá”. ¡Zaz!

En esos términos estuvo la sentencia lanzada por López Cárdenas, al advertir que al menos una quinteta de vividores públicos de su gabinete, incluidos titulares de algunas dependencias, serán transferidos a otros departamentos, o despedidos del Ayuntamiento, y no precisamente por haber hecho las cosas bien, sino todo lo contrario, aunque sin detallar los nombres y cargos, porque aún están en análisis. ¡Ñácas!

Y es que a Célida Teresa no le tembló la voz ni nada, para reconocer a los cuatro vientos o públicamente, que: “No todos los funcionarios sirven porque se quedan dormidos en el camino, y ya se les dijo una, dos y tres veces lo que tenían que hacer, pero no lo hacen; hasta ahorita tengo planeados cinco cambios de áreas y a otros simplemente les daremos las gracias”, de aquí que tengan sus quincenas contadas.

Luego entonces así es el compromiso que está asumiendo con los ciudadanos, antes que con los políticos, la “Presimun” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en aras de asegurar el dar resultados, al apuntillar que la única que se quedará “hasta que el cuerpo aguante”, porque así lo marca la Ley, es ella, puesto que todos los demás burócratas de la Comuna pueden “ir y venir”. De ese pelo.

Con lo que la Munícipe está dejando más que claro, que contrario a lo que ocurría en el pasado, ahora nadie estará casado con el puesto, por como no lo está pensando dos veces para remover a quienes no se merezcan estar en esas posiciones, en las que se les diera la oportunidad de chambear, porque sucedía que antes se les colocaba por haber participado en la campaña, sin importar si hacían bien su trabajo.

De ahí que ante esa primera ajustada o movida de mata que próximamente López Cárdenas le estará dando a su gabinete municipal, muy seguramente que ahora sí muchos se pondrán a talachar y desquitar el sueldo, al estar quedando demostrado, que ya no valdrá el ser recomendados para seguir cobrando, sino que ahora lo que hablará por ellos son el que cumplan con su labor como debe ser. ¡Tómala!

Sin embargo y por otro lado la edil también reconoció a los que ha visto que le han echado el extra, como los encargados de Servicios Públicos Municipales, la Policía Municipal y de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Norberto Barraza, José Carrillo y Luis Alberto Campa, de ahí que pasaran esa primera prueba, y casi con mención honorífica, como en la escuela.

Hasta a los niños está llegando la droga…Pa´ que vean el como ya ni los niños y casi bebés están seguros ante los efectos de las drogas, ahí tienen la intoxicación que acaba de sufrir una infante de apenas 1 año 10 meses, luego de que su abuela le diera unas gomitas que tenían marihuana, las cuales había tomado de una casa en la que trabaja en San Carlos con unos norteamericanos. ¡Vóitelas!

Es por lo que ante esa accidental “ondeada” que “se pegara” la pequeña, es por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia a recibir atención médica, luego de que presentara síntomas de esa intoxicada por el consumo de esa clase de dulces con cannabis, con lo que está de más el apuntar que con ello se registró el primer caso de ese tipo en Sonora, con todo y que ayer ya fuera dada de alta del hospital. ¡Qué tal!

Ya que dicho suceso que desencadenara en esa emergencia se presenta después de la alerta que recientemente emitiera el Secretario de Salud en el País, Jorge Alcocer Varela, en su comparecencia en el Senado de la República, de que ya habían detectado que estaban vendiendo esas “gomas locas”, con el consabido riesgo para la niñez, porque cualquier chiquillo o chiquilla podría comerlas y ya ven. ¡Ups!

Aunque lo más grave es que Alcocer Varela únicamente se haya quedado a nivel de la advertencia, por no haberse visto que hayan montado alguno operativo de verificación y decomiso de esas golosinas alteradas con esa “hierba mala”, y es por eso de las tóxicas consecuencias que ya están aflorando, como para que ya hayan llegado ese balneario de Guaymas, y de seguro a que a otros lugares de la Entidad.

En lo que también debe ser un ¡S.O.S! para el perdido delegado de la Fiscalía General de la República, antes PGR, Pável Núñez, para que en coordinación con las instancias sanitarias, traten de ubicar esas chucherías, antes de que otros menores corran esa misma intoxicada suerte, que dependiendo de la edad, es el peligro, de ahí que urja el que mejor se aboquen a prevenir, antes que tener que lamentar.

Dan la buena nota los de la planta Ford…Quien sí que todavía debe andar bailando en un pie y diciendo ¡¡yeeees!!, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por la buena nueva que destaparan los de la Ford Motor Company, al anunciar en los Estados Unidos o Detroit, Michigan, que a partir del año 2021en la planta de Hermosillo producirán la nueva furgoneta Transit Connect. De ese vuelo.

Pues con esa positiva noticia de ese consorcio automotriz se terminan las especulaciones que desde hace rato había, referente a qué iba a pasar con la armadora que tienen en esta Capital, después de que ya no ensamblarían el modelo Fusion que aquí fabricaban, de ahí el porque no es para menos que a Claudia le haya vuelto el alma cuerpo, porque eso significará más inversión y empleos para el Estado. Así el acierto.

Eso al ser toda una revelación que no se basa en una mera declaración, sino en un comunicado oficial que difundiera esa trasnacional, en el que da santo y seña de la reubicación de la producción de esa camioneta de Valencia, España, a esta Ciudad del Sol, con el fin de cumplir con las nuevas disposiciones de contenido regional que marca el nuevo tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Es por lo que la “Gober” celebrara y se dijera contenta porque se vaya a dar el armado de ese nuevo carro por estos lares, a partir de que el Gobierno del Estado había hecho su parte con múltiples gestiones, mediante un permanente contacto con esa empresa que es de primer mundo, hasta que se concretó esa nueva fabricación que vendrá a ser un detonante para el crecimiento de la economía sonorense.

Si se toma en cuenta que cuando se trata del ensamble de un vehículo que antes no se producía, eso provoca que junto con pegado a la par se instalen nuevas compañías de las llamadas satélites, que son de las que les sirven como proveedurías, lo que conlleva a que hay más inversiones, de ahí que eso explica el porque Pavlovich Arellano anda con una sonrisa de oreja a oreja y no es para menos. ¿Qué no?

Y vaya que la Mandataria Estatal si que tuvo un miércoles de orejas y rabo, por como también ese día se hiciera realidad el inicio de operaciones en Obregón de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con la presencia de su titular, Víctor Villalobos, con lo que Sonora se puso a la vanguardia en la descentralización de las dependencias federales iniciada por el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador.

Ahora son los de UBER los que protestan…Y al que no le dejaron “díotra”, más que el volver a actuar contra los ilegales taxis entre particulares disfrazados de la empresa extranjera Uber, es al director del Transporte Estatal, Carlos Morales Buelna, como lo exhibe el que hayan reiniciado con el decomiso de los mismos, ante la reiterada protesta de los carero$ taxistas tradicionales. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que ahora fueran los de esa compañía mundial los que “le echaran el carro encima” a Morales Buelna, al manifestarse en una caravana vehicular sobre el bulevar Hidalgo para pedir que paren esos operativos de incautaciones, derivado de que ya les detuvieron dos automóviles y los multaron con alrededor de $42 mil pesos, pero sin que quienes los contratan salieran a defenderlos. De ese tamaño.

A ese grado es el cinismo en el que están cayendo, porque a sabiendas de que se conducen en la ilegalidad, por no cumplir con la normatividad que una y otra vez les han requerido desde esa dependencia transporteril, aún así amenazaron con subir de tono sus gritos y sombrerazos, advirtiendo que a la otra hasta bloquearían calles, para hacer pública esa problemática que están enfrentando.

De lo que se deduce que ahora sí que “los patos le están tirando a las escopetas”, por esas amenazas que ventilaran los chafiretes de Uber, aún y cuando a tres años de que entraran en operación, lo que es hasta ahora se han resistido a meterse al redil o a lo que contempla el marco legal a ese respecto, de ahí que no les quede el pedir respeto a su trabajo, cuando ellos han pasado por sobre las leyes en ese terreno.

