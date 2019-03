Remake de Mujer Bonita sería imposible en estos tiempos, dice Julia Roberts

A casi 30 años del estreno de “Mujer Bonita”, la película que puso en los cuernos de la luna a Julia Roberts, la actriz considera que una nueva versión de esta cinta sería imposible de realizar en la actualidad.

El filme narra la historia de un hombre millonario quien, tras discutir con su novia, contrata a una prostituta para que lo acompañe a una reunión de negocios. Tras una semana de convivencia, ambos terminan enamorados y deciden iniciar una relación.

“Un largometraje como ese, hoy no sería viable. No creo que se pudiera filmar esa película ahora, ¿no? Hay muchos elementos que son problemáticos, aunque eso no impide que la gente aún la disfrute”, dijo la actriz en una entrevista con The Guardian.

En su momento, “Mujer Bonita” fue criticada por abordar de forma muy poco realista el tema de la prostitución y la dinámica del poder sexual.

Al respecto, la actriz consideró que “un tema tan sensible no se aceptaría de forma tan inocente y romántica” en la actualidad.

En la misma entrevista, Roberts reconoció que obtuvo el papel más por suerte que por su talento, ya que se lo ofrecieron a otras ocho actrices antes que ella, pero gracias a que lo rechazaron, ella pudo interpretar a la protagonista, Vivian Ward.

Fuente: SDP noticias