Gerardo Torrado confirma que ausencia de ‘Tecatito’ Corona tendrá “consecuencias”

El director deportivo del Tri, Gerardo Torrado, confirmó lo dicho por el seleccionador Gerardo Matino: la negativa de Jesús “Tecatito” Corona para acudir a Selección Mexicana tendrá consecuencias.

En charla con diario Marca, Torrado explicó que aún se encuentran analizando qué medidas tomar contra Corona, pues aunque supuestamente está lesionado, era importante que acudiera a la concentración de cara a la Fecha FIFA en aras de involucrarse en el nuevo proceso que comanda el técnico argentino.

“Como lo dijo ayer el ‘Tata’, tendrá consecuencias el no haber asistido. Se determinarán cuáles serán y hablar con él para poder hacerle ver lo que significa. El poder estar en esta convocatoria era muy importante para el proceso.”

GERARDO TORRADO

Asimismo, Torrado explicó a profundidad cómo se dio el caso con el jugador del Porto. “Se mandó la convocatoria en tiempo y forma a su club para que pudiera acudir. El sábado previo a que realizara el viaje, el doctor del club le habla al de la selección informándole que tiene un dolor en el tobillo. Para nosotros era muy importante que se presentara porque era la primera convocatoria que el ‘Tata’ podía contar con todos los jugadores. Luego, el jugador habla con el Tata el domingo por la mañana y le dice que va a viajar y en la tarde; le vuelve a hablar el jugador al Tata y le dice que no va a viajar. Nunca recibimos un informe del club previo a que viajara.

“Se habló con él y se le dejó ver que era importante que viniera, pero que no lo íbamos a poner a jugar si no se podía; le pedimos que estuviera presente porque si él veía que no podía jugar; ni se le iba a hacer entrenar, ni jugar. Al contrario, se le iba a ayudar para que se recuperara y que estuviera presente en la concentración”.

En la tarde de este miércoles, Corona ofreció evidencias de la lesión que lo aqueja; sin embargo, dicho acto despertó suspicacias, pues se supone que la lesión la tenía en el tobillo derecho, pero en el vídeo se observa que se está tratando el izquierdo.

