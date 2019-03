Conmemoran Día Mundial del Síndrome de Down

Niños y jóvenes bailaron, cantaron, en forma individual o de grupo, para mostrar sus habilidades

Con baile, canto y mucha diversión se llevó a cabo el Primer Concurso de Talento Artístico 2019, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, en el Parque Infantil Sonora, este jueves.

Karina Zárate Félix, directora general del Sistema DIF Sonora, aseguró que desde que encabeza esta noble Institución, todos los días realizan acciones por la inclusión, el respeto y para lograr que las personas con discapacidad sean parte de la sociedad.

“Qué busquemos junto con la gobernadora, una mujer que tiene esa visión, esa calidad humana que nos permite hacer acciones para lograr una verdadera inclusión, que nos falta camino, nos falta mucho, pero lo vamos a trabajar con el corazón, eso no me queda duda porque somos un equipo, somos un gobierno sensible, porque trabajamos personas que tenemos el corazón puesto antes que otra cosa”, aseguró.

En este Primer Concurso de Talento Artístico hubo 24 presentaciones en las categorías de canto individual, individual con instrumento musical, baile individual Danza del Venado, baile individual música variada, baile en grupo música mexicana y baile en grupo de música variada.

Se premió al primer y segundo lugar de cada categoría, donde los ganadores recibieron su trofeo correspondiente y todos los participantes obtuvieron una medalla por demostrar su talento al público asistente.

Margarita Ibarra Platt, presidenta del DIF Sonora, destacó que lo demostrado por cada uno de los participantes fue de calidad, y espera que este concurso se extienda y participen más personas de la entidad y de otros estados.

“Ya empezamos, es el primero, poco a poco se va a ir dando a conocer este concurso para que vayan preparándose y animándose más centros, no nada más de Sonora, sino de otros estados; lo que acabo de ver ahorita, ya quisiera yo tener la coordinación y el ritmo en los bailables, la actitud, creo que son un testimonio de un ejemplo muy grande de que todos nos podemos animar, hacer algo”, expresó.