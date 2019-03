Amenazan con manta a Fiscal estatal

Un grupo criminal amenazó a través de una manta al Fiscal de la zona occidente del estado de Chihuahua, Jesús Manuel Carrasco.

“No eres de hule”, le advirtieron en la manta que colgaron en una vialidad de la Ciudad de Cuauhtémoc, además le indicaron no desviar la atención y que antes de preocuparse por otros municipios lo haga por el suyo, donde, pues acusaron en el mensaje que otro grupo se mete a “hacer su cochinero”.

La manta contra Carrasco se dio luego de que éste manifestara su desacuerdo en la manera en que el Gobierno federal realiza sus acciones policiacas en la zona.

“Yo creo que se atribuye a las declaraciones que hice el día de ayer en medios de comunicación en donde estamos dejando manifiesto que la estrategia del Gobierno federal en cuanto al posible apoyo de elementos de la corporación federal y de la Sedena, pues necesita reorientarse y no debe de dejar fuera a los municipios de Carichí y de Nonoava”, puntualizó el Fiscal Carrasco.

“Esta manta viene a reflejar que no estoy equivocado en las afirmaciones que estoy haciendo y que obviamente pues el Gobierno federal o quienes están a cargo del tema de seguridad en la parte norte del País, propiamente aquí en el estado pues necesitan acercarse un poquito más a quienes traemos el pulso, vaya, de la problemática que genera la delincuencia organizada”.

El Fiscal de la zona occidente mencionó que después de años de trabajo, la FGE tiene identificada la ubicación que trabaja.

“Y este apoyo que anuncia la Federación con presencia aquí en la zona para estos municipios pues no impactaría realmente porque la necesidad se encuentra en los municipios que ya hemos mencionado”, afirmó.

Precisó que la FGE colabora con la Comisión Estatal de Seguridad (CES) pero sus recursos son limitados.

“De ahí que se requiere la presencia del Gobierno federal. En la medida de que el Gobierno federal lo pueda también, ¿verdad? Pero es importante que ellos ocupen esos vacíos que ha dejado el Gobierno federal por muchos años y que han permitido el asentamiento y fortalecimiento de estos grupos delictivos”.

El Fiscal aplaudió que el Presidente de la República haya tomado la decisión de mandar más apoyo del orden federal a Cuauhtémoc.

“Lo que nos gustaría es que la estrategia que, bajo la cual vayan a trabajar estos elementos tuviera un poquito de análisis, si no coordinación con nosotros, un poquito de análisis o basada en información que nosotros ya hemos recabado por varios meses para orientarlos en donde realmente se requiere la presencia de esos efectivos”, aseguró.

El Fiscal Carrasco recordó que en días pasados hubo una simulación de llegada de más elementos federales a Cuauhtémoc.

“¿En qué nos basamos? En que la Policía Federal que está ya aquí en Cuauhtémoc, salió y simuló un ingreso a la zona, en eso nos basamos y es de dominio público”, criticó.

“La simulación que se hace ahí por parte de la Policía Federal debe de preocuparnos porque si te atreves a hacer algo así en lo mínimo como es fingir de la presencia de nuevos elementos, a mí me preocupa que también esa intención de apoyar en el tema de seguridad sobre todo al combate a la delincuencia organizada en esta zona, pues también sea mediático nada más para verse bien como Gobierno y pues esto implica una simulación.

“Aquí hay un problema real y requiere de soluciones reales y estrategias bien planteadas, con información compartida de los tres órdenes de Gobierno”, subrayó el Fiscal de la zona occidente, que abarca municipios de la Sierra Tarahumara.

La manta que apareció este miércoles, explicó, se investiga como cualquier otro evento.

En lo que va del año se han registrado 58 homicidios en la zona occidente de Chihuahua.