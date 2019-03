Responde Michelle Salas ataques de Frida Sofía

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas respondió a los insultos de su prima con un video que le valió comentarios positivos en redes sociales

Aunque Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, lleva algunos días declarando en contra de Michelle Salas, es hasta este momento que la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel reaccionó a su manera.

La joven modelo empleó sus historias de instagram para compartir dos videos, que muchos de sus seguidores afirman es con dedicatoria a la hija de “La Guzmán”.

En el primero, Salas aparece lavándose los dientes y con el tema de fondo de “La feria de Cepillín” escribió en inglés:

“Dental cleaning is very important, you know? (La limpieza dental es muy importante, ¿sabes?)”.

Minutos después, Michelle aparece en otro video lista pasa salir a pasear en Nueva York, mientras dice: “ahora sí, a asuntos más importantes”.

Detalles que sus fanáticos aplauden manifestándole que es mejor no engancharse con las declaraciones de Frida Sofía, quien hasta la fecha sigue muy molesta con algunas integrantes de la Dinastía Pinal.