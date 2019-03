Pagarán para mantener al Veracruz

Los Tiburones seguirán “nadando” en Primera División. Luego de perder matemáticamente la categoría el pasado fin de semana, el Veracruz pagará los 120 millones de pesos para mantenerse en el máximo circuito, informó Fidel Kuri Grajales, dueño del equipo.

“Aprovecharemos el reglamento para continuar la lucha en el máximo circuito, sacaremos ventaja de nuestro nuevo indicador porcentual, pero antes haremos una reestructura, planearemos a detalle cada paso y nos empeñaremos para regresarle a los aficionados un equipo protagonista y digno de representar con orgullo a Veracruz”, publicó Kuri en un comunicado en su cuenta de twitter.

Al principio de la misma publicación, el mandamás del cuadro jarocho ofreció una disculpa a los aficionados por tener al equipo en esta situación.

“Asumo con humildad la responsabilidad de que las consecuencias de mis errores, estrategias equivocadas y actitudes negativas, han llevado a los Tiburones Rojos a la situación de descenso, por lo cual me disculpo y no me justifico”, expresó.

Pese a estar descendido deportivamente, Veracruz solo debe hacer un cheque para mantenerse en Primera División:

De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de Competencia 2018-2019 de la Liga MX, los Tiburones Rojos se mantendrían en el Máximo Circuito siempre y cuando paguen 120 millones de pesos a la Liga.

El apartado indica que el equipo descendido puede mantener su lugar abonando dicha cantidad, misma que será depositada y utilizada para desarrollar y ejecutar diversos proyectos destinados a aumentar la calidad del organismo.

Veracruz tendrá hasta el próximo 10 de mayo para abonar los 120 millones de pesos que lo mantendrían en Primera División.

A los escualos les restan seis partidos para concluir su participación en el Clausura 2019: Necaxa, Atlas, Pachuca, Rayados, Querétaro y América serán sus rivales.

Los puntos que sumen los escualos no tienen consecuencia en su cociente de la próxima temporada, ya que de pagar la cuota para mantenerse, iniciarían con cero, como si hubieran ascendido.