Luce Gerardo Reyes en pretemporada

Su velocidad, efectividad y manera de trabajar en la loma, han hecho que el pitcher tamaulipeco Gerardo Reyes se convierta en una pieza clave al momento de ser requerido desde el bullpen.

Esos argumentos lo saben bien los Padres de San Diego, equipo donde pertenece el joven de 25 años de edad y al cual aspira esta temporada hacer su debut en el “Big Show”.

Reyes tuvo una extraordinaria temporada de invierno con los Yaquis de Ciudad Obregón, donde su porcentaje de carreras limpias fue de cero (0.00 ERA), en 19 encuentros disputados, logrando una victoria; permitió sólo 9 imparables, otorgó 7 bases por bola y a cambio recetó 20 ponches. Números que le han ayudado abrirse paso con San Diego y conseguir una oportunidad en el Spring Training 2019.

“Estoy muy agradecido por todo lo que aprendí este invierno con Yaquis, la oportunidad y confianza que siempre me tuvieron al momento de ser requerido. Fueron momentos muy buenos e importantes que sin duda me están sirviendo en estos momentos con Padres aquí en el Spring Training”, expresó él oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Recientemente Gerardo fue incluido en el roster de 40 jugadores de los Padres de San Diego y tiene altas probabilidades de debutar esta campaña en la MLB.

“La velocidad es mi principal herramienta y si me mantengo así puedo llegar lejos. También estoy consciente que lanzar a más de 100 millas no me garantiza nada y para ello tengo que seguir trabajando duro cada día para dominar mis pitcheos y ampliar mi repertorio”, dijo el lanzador.

El serpentinero Yaqui empieza acaparar reflectores por lanzar constantemente arriba de las 100 millas por hora. Reyes estuvo el 2018 entre los 100 y 101 mph en Triple A, Doble A y en la Liga Mexicana del Pacífico.

“No quito el dedo del renglón, mi sueño, mi meta es estar en el equipo grande y con favor de Dios debutar este año. Estoy libre de lesiones y es algo que tengo que aprovechar, el equipo me ha recibido bien, hay varios jugadores que conozco de ligas menores como Luis Urías, entre otros latinos y eso me hace sentir más en confianza”, señaló el lanzador derecho.

Actualmente, el mexicano ha tenido buenas actuaciones con el equipo californiano dentro de la pretemporada en la Cactus League, motivo por el cual Gerardo se siente satisfecho y con la confianza de seguir creciendo.

Sobre su regreso a la LMP con la “Tribu” obregonense, Gerardo Reyes comentó que es su deseo volver a vestir los colores de Yaquis y ayudar al equipo a quedar campeón en el circuito invernal.

“Espero que las cosas salgan bien aquí en el verano y poder regresar más fuerte a los Yaquis. Me hubiera gustado haber estado en los Playoffs con el equipo pero no me fue posible. Viví con mucha emoción y gran nerviosismo cada juego hasta el final. Espero que la próxima temporada se haga”, puntualizó el tamaulipeco.