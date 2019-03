Beneficiará nuevo transporte salud de hermosillenses

Con el nuevo Sistema Integral de Transporte se obtendrán grandes beneficios, no sólo para la movilidad de la población hermosillense, también los relacionados con la salud de las personas, resaltó el secretario de Salud, Enrique Clausen.

Al contar con un transporte más eficiente se tendrá un descongestionamiento vehicular, por lo que las emisiones contaminantes a la atmósfera se verán reducidas y por ende se tendrá un aire más limpio, puntualizó, lo que disminuye las dificultades respiratorias ocasionadas por sustancias alergénicas.

De acuerdo a los especialistas, agregó, con el nuevo sistema, en la zona centro se estima una reducción del 63.8 por ciento en hidrocarburos no quemados, 78.56 por ciento de monóxido de carbono, 76.36 por ciento de óxido de nitrógeno y del 38.40 por ciento de bióxido de carbono.

Señaló que respirar un aire más limpio no tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario, se mejora la calidad de vida y trae una serie de beneficios, tales como la eliminación de la absorción de sustancias cancerígenas producidas por la contaminación ambiental y se reduce cualquier riesgo de proceso infeccioso.

Asimismo, se obtiene una mejora en el rendimiento físico, se favorecen los mecanismos antioxidantes del organismo al combinarse con actividad física, además se revitalizan los mecanismos naturales de eliminación de toxinas y células muertas.

Por su parte, trabajadores del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), comentaron que con el nuevo Sistema Integral de Transporte llegarán a tiempo a sus jornadas de trabajo y en el caso de las mujeres, estarán más seguras al subir a los camiones.

“Me parece muy bien que con este Sistema, nosotras las mujeres nos vamos a sentir más seguras, igual que toda la población; también nos van a ayudar a llegar más rápido y ser más puntuales a la hora de llegar al Hospital, aquí al trabajo”, expresó Danay Soto.

“Esta estrategia me parece muy buena porque nos ayuda a nosotros los estudiantes a llegar más a tiempo al trabajo, al Hospital, para poder hacer nuestras prácticas, igual que no nos descuenten los días; una estrategia muy buena y que nos va a ayudar a la población trabajadora del Hospital y en beneficio de los pacientes”, manifestó Saúl Rodríguez.