Exhibe sensibilidad Comisario policiaco…Y a como se le escuchó, la que sí que no se equivocó con la designación del Comisario de la Policía de Hermosillo, Luis Alberto Campa, es la alcaldesa, Célida López, por como en su comparecencia de ayer ante Columnistas Políticos mostrara el no sólo tener sensibilidad, sino también estrategia para tratar de mejorar esa corporación.

Eso por como el ingeniero Eléctrico de profesión y originario de San Luis Río Colorado, dejará constancia de ser un operador policiaco de oficio, más que de carrera, pero que con más de 20 años en esa actividad, después de comenzar como regidor y en la Comisión de Seguridad, en la actualidad ya se ha convertido en un experto en esa materia, basado en un trabajo de campo y reforzado con la academia.

Lo anterior por como Campa Lastra reflejara “el que ya se la sabe”, como dicen los chavos, tocante a lo que se requiere en esta Capital para esa institución policiaca, por ya antes haber estado en ese cargo en el pasado trienio de la “Presimun” panista, Lola del Río, al que llegara como “apagafuegos” o ya iniciada esa gestión, para al final recuperar la confianza ciudadana que en esa etapa se había perdido. ¡Qué tal!

Tal vez sea por eso que Luis Alberto se le viera irradiando confianza y con la mira puesta en hacer renacer el sentimiento de seguridad entre los hermosillenses, pero no únicamente en lo que se refiere a lo material, como es con más patrullas, de las que ahorita hay poco más de 70, y la meta es llegar a las 140; así como con la contratación de 400 nuevos elementos, sino además con un cambio de actitud. ¡Órale!

De ahí que adelantara que “si Dios le presta los tenis” y se concretan los planes que se trae entre manos, con el cabildeo de los recursos necesarios, según él para antes de que termine la administración de López Cárdenas se tendría una “Polichota” más eficiente, como sostuviera que ya lo hizo antes, de ahí que hasta pronosticara que sería una de las más seguras del País, por lo que así de alta es que se ha puesto la vara.

Y ciertamente que algo debe haber de cierto en lo expuesto por el mencionado funcionario policial, si se parte de que con todo y el handicap en contra con el que iniciara, la última encuesta en ese ámbito avalada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), denota el como ha ido a la baja la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, rondando el 60%, es decir, seis de cada diez personas.

O séase que eso pone de manifiesto que desde ya algo se está haciendo bien, a partir de implementarse una seria de tácticas, como son la de procurar una mayor presencia de los agentes para prevenir la actividad delictiva, de ahí que en ese sistema hasta incluyeran los vehículos en que andaban los jefes, con lo que hoy en día se tiene un mejor tiempo de respuesta ante las emergencias y llamadas de auxilio.

Ignora a periodistas delegado de la PGR…Vaya que la que evidenció la “importancia” que en la Fiscalía General de la República, antes PGR, le han dado a los asesinatos de periodistas, es la forma en que el delegado o desligado de esa instancia, Pável Núñez, ignorara las protestas que el lunes fueran hacerle un grupo de comunicadores para exigirle justicia a todos los niveles de Gobierno. ¡Tómala!

Porque han de saber que con todo y que “el rancho está ardiendo”, después del crimen del profesional del periodismo, Santiago Barroso, al que el pasado viernes abatieran a tiros en su domicilio en San Luis R. C., lo que es Núñez Moreno no fue para sacrificar su descanso, por haber sido día festivo, como lo exhibe el que a los manifestantes los atendiera un guardia privado que estaba en la entrada. ¡Pácatelas!

Pero eso sí y a la clásica, dicho vigilante “les tomó las placas”, como se dice coloquialmente, al fotografiarlos y pedirles sus nombres y los medios que representaban, por lo que ya nomás faltó para les preguntara que si quién los había mandado, lo que habla del desinterés que hay, si se analiza que en esa Fiscalía existe un área especializada en darle seguimiento a este tipo de casos, al ser un rubro federal.

Así que esa comentada y condenada ausencia de Pável Humberto dejó entrever que no es tal la protección que de los dientes pa´ fuera le prometen a los trabajadores de la comunicación, porque a pesar de que el homicidio de Barroso Alfaro es el segundo que ocurre en lo que va del año en Sonora y el cuarto a nivel nacional, simplemente le valió una pura y varias con sal, al ni siquiera darles la cara. Así la indolencia.

Caso contrario a lo que sucediera frente a Palacio de Gobierno, donde los manifestantes fueron atendidos por el Encargado de Despacho del Ejecutivo, Epifanio Salido, y la Coordinadora de Imagen Institucional, Ivonne Andrade, quienes incluso los convocaron a una reunión informativa, con el fin de darles detalles sobre las investigaciones al respecto, por lo que así estuvo la notoria diferencia. Ni más ni menos.

Casi por nada es que la que de nuevo tuviera que salir al quite es la “Gober”, Claudia Pavlovich, al ventilar que a partir de esas exigencias se tomará nota, a pesar de que sea una temática de la Federación.

Aboga “Gober” por madres y guarderías…Ahora sí que como madre de familia que es, la que no se anduvo con niñerías, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que anunciara que le enviará un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar, a fin de que Sonora sea incorporado al programa “Madres Jefas de Familia” y de guarderías.

Y la verdad que no es para menos que haya “puesto el grito en el cielo”, porque no sólo se eliminara el subsidio para las estancias infantiles, sino que además ninguna ciudad del Estado ha sido considerada para los apoyos que de manera directa se otorgarán a las mamás que trabajan y así puedan incorporar a sus hijos en algún sistema de cuidado mientras ellas realizan su actividad laboral. ¡Ups!

A ese grado es que la Entidad fuera borrada del mapa, en cuanto a ese esquema asistencial que canalizan para las progenitoras que talachan y que en otros Estados sí se mantendrá, con todo y que el delegado de Bienestar o la ex Sedesol, Jorge Taddei, lo negara, pero “pos” esa reacción oficial de Claudia lo confirma, como para que como Eufemia les mande una cartita, que habrá que ver si se la contestan. ¿Será?

Aunque independientemente de la respuesta que obtenga Pavlovich Arellano, lo que no se puede negar es que está defendiendo la causa de un sector por demás vulnerable, como es el de las que son mamá y papá a la vez, de ahí que resulte inexplicable el que estén dejando fuera a las sonorenses, después del cambio de reglas que hiciera el nuevo Gobierno federal, por presuntos actos de corrupción que detectaran. ¡Ajá!

Pues es tan volado ese argumento que han manejado, de supuestas corruptelas, para ahora darle el dinero a las beneficiadas y no a esos albergues de infantes, que muchas de las operadoras de esos changarros hasta ya se ampararon, por considerarlo injustificable, al no haberse probado que eso sea real, de ahí el porque a la Mandataria Estatal le asista la razón, por esa aparente discriminación. ¡Vóitelas!

Y es que de entrada se está pasando por alto que la región sonorense ocupa el segundo lugar en México en jefatura de hogares a cargo de una mujer, de ahí la importancia de que se mantengan esos recursos.

Atiende “Presi” del STJE reclamo popular…Y atinado como es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez, sí que se ha mantenido en su visión, de que si hay un reclamo popular, en torno a las leyes que se promulgan, pues éstas deben ser ajustadas, como en el caso de la presunción de inocencia contemplada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). ¡Zaz!

Y por si no quedara clara la postura del juicioso y entrón de Gutiérrez Rodríguez, basta con retomar con todas letras la declaración que hiciera, al decir que: “Si a la gente le molesta que un ladrón que se metió a su casa, fue capturado por la Policía y que al día siguiente esté libre por su presunta inocencia, no hay que meterle muchas neuronas, hay que ponerse en lugar de la gente”. Así de contundente.

En esos términos está el sentido común expresado por el “Presi” y también magistrado del STJE, al apuntalar que es un convencido que de nada sirve pensar en un mundo ideal, sino no se tienen los pies bien puestos sobre en la tierra y es precisamente la comunidad quien enfrenta ese contacto con una insegura realidad, de ahí el porque desde hace dos años que están proponiéndose cambios al NSJP.

Al Francisco manifestar estar de acuerdo en idealizar un marco jurídico, que en este caso sería el presumir inocentes a los evidentes ladrones o hampones en general, pero con sustento en lo real y no con la intención de “querer tapar el sol con un dedo”, con relación a su obvia culpabilidad, y que es lo que hace que en la sociedad agraviada se genere un sentimiento de impunidad y no es para menos. ¿Qué no?

No en balde es que Gutiérrez reiterara y defendiera su idea, de que si una legislación se crea buscando el beneficio de Juan Pueblo, pero a la hora de la hora no resulta, al ser peor el remedio que la enfermedad, es cuando debe reconsiderarse el hacer las modificaciones pertinentes para bien. ¿Cómo la ven?

