Hija de José José no tiene dinero para visitar a su padre

La también cantante Marysol Sosa expresó su preocupación por conocer el estado de salud de su padre José José, a quien dejó de ver el año pasado cuando se fue a vivir a Estados Unidos con su esposa Sarita.

En entrevista para el matutino Hoy, la hija mayor de “El príncipe de la canción’” dijo que teme ir a visitarlo porque no la quiera aceptar, como lo ha hecho con su hermano José Joel y otras personalidades.

Detalló que otro de los factores por los que no viaja a la unión americana es porque económicamente hablando no ha podio, desde que se convirtió en madre el año pasado.

Desde 2018 no ve a su padre y no ha mantenido ningún tipo de contacto con él.

“Yo lo dejé de ver el 6 de febrero, de hace un año, no lo he visto y no he tenido comunicación con él desde el pasado octubre”, aseguró.

Fuente: SDP noticias