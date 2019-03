Exigen justicia periodistas de Sonora por crimen de comunicador de SLRC

Ojalá que las manifestaciones de protesta de los comunicadores sean permanentes y no de un solo día, para que los medios pueden informar en libertad y sin presiones de nadie. A los periodistas y comunicadores no nos van a callar y seguiremos informando con la verdad, porque somos servidores públicos al servicio de la sociedad en general. Hay muchas personas que les gusta amenazar, pero todo queda en eso, en amenaza. Otros que no lo hacen, pero actúan.

El compañero periodista de San Luis Río Colorado, Santiago Barroso Alfaro, fue acribillado a balazos el pasado viernes por la noche en su domicilio, luego de abrir la puerta al escuchar unos toquidos, quedando gravemente herido, falleciendo posteriormente. Hasta anoche las autoridades no habían informado nada con relación a las investigaciones. Los atentados a los periodistas son investigados por la Federación, pero el estado y los municipios deben de hacer su parte.

Ojalá que luego de dar con los asesinos de Barroso Alfaro, las investigaciones lleguen hasta el final para que estos -los criminales-digan quién los mandó a matar, si es que hubo un asesino intelectual. Se sabe que fueron más de uno los que participaron y ahora hay que dar con ellos.

Tampoco se trata de inventar responsables, como ocurre frecuentemente para cerrar los casos. La Fiscal estatal, Claudia Indira Contreras, es una funcionaria con experiencia en este tipo de asuntos.

Asimismo, periodistas y comunicadores de Sonora se manifestaron este lunes en las afueras de Palacio de Gobierno y de la delegación de la Fiscalía General de la República para exigir justicia por el asesinato de Barroso Alfaro. Los comunicadores mostraban pancartas en donde se podía leer “No al silencio”, exigiéndoles a los gobierno, federal y estatal, a detener a la ola de violencia contra periodistas.

En lo que va de Gobierno del Presiente Andrés Manuel López Obrador van ocho periodistas muertos en México, de los cuales dos son de Sonora y uno se encuentra herido de gravedad. “Debemos poner un alto al derramamiento de sangre; dice un dicho que no se mata la verdad matando a un periodista”, manifestaron los comunicadores.

Atiende Epifanio Salido, Secretario Técnico de la Gobernadora, a los comunicadores

En las afueras de Palacio de Gobierno los recibió el Secretario Técnico y de Atención Ciudadana, de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Epifanio Salido, quién se comprometió a trabajar en conjunto con el gremio periodístico para esclarecer los hechos con relación al periodista asesinado de Sal Luis Río Colorado, Sonora, Santiago Barroso Alfaro.

El funcionario estatal, también informó que ya se dieron con todos los responsables directos del asesinato del comunicador Reynaldo López y de la agresión contra Carlos Cota, este último ya dado de alta del hospital.

“Hay la indicación de la Gobernadora Pavlovich Arellano para darle seguimiento al caso de San Luis; la Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras, abrió una carpeta de investigación, esperamos que haya una respuesta inmediata, nosotros estamos muy dispuestos a trabajar en coordinación con ustedes. Si ustedes desean una reunión con la Fiscal la ponemos a disposición”, expresó.

Epifanio Salido señaló que ya se pusieron en contacto con la familia del periodista acribillado, así como con personal de la radio y de la universidad en la que trabajaba, a fin de ofrecer seguridad en caso de llegar ser necesario, manifestó.

