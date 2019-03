Convocan a estudiar en Nuevo México

La Western New Mexico University y el gobierno estatal invitan a participar en su Programa de Excelencia Académica

Para fomentar la calidad académica y la movilidad internacional de estudiantes sonorenses, la Western New Mexico University (WNMU), en coordinación con el Gobierno del Estado, lanzó una convocatoria de becas para participar en su Programa de Excelencia Académica, anunció Víctor Guerrero González.

El secretario de Educación y Cultura subrayó que como resultado de los trabajos de la Comisión Sonora-Nuevo México, se fortalece de manera permanente las relaciones entre ambas entidades, el acceso a becas, la movilidad y el intercambio de conocimientos.

El funcionario estatal indicó que los interesados podrán consultar las bases de la convocatoria, montos, los requisitos y la documentación requerida accediendo al portal www.becasycredito.gob.mx.

Precisó que los gobiernos de Sonora y Nuevo México trabajan conjuntamente en la implementación de programas que maximicen el desarrollo integral de la economía y la sociedad.

Podrán participar, detalló, todos los estudiantes sonorenses que cumplan con las bases de la convocatoria, inscritos en instituciones públicas o particulares de educación Superior y sean reconocidos como estudiantes de excelencia.

Agregó que la WNMU otorgará dos tipos de becas, una Beca Presidencial de ocho semestres, para cuatro estudiantes que deseen cursar una licenciatura (Bachelor of Science, B.S.) en la WNMU, de acuerdo a la oferta académica de la institución.

Asimismo, dijo, se asignará una Beca al Mérito Académico de siete semestres, para estudiantes que deseen cursar una licenciatura (Bachelor of Science, B.S.) en la WNMU de acuerdo a su oferta académica.

La Beca Presidencial, explicó, consiste en cubrir el costo de la colegiatura como No Residente, para un máximo de 15 créditos académicos por semestre; mientras que la Beca al Mérito Académico consiste en cubrir el costo de la colegiatura como No Residente, con o sin crédito académico.

Guerrero González destacó que estas oportunidades de estudio son el resultado de un intenso trabajo realizado por la gobernadora Claudia Pavlovich para consolidar la relación binacional con Nuevo México.

Nuestro compromiso, puntualizó, es ofrecerles mayores posibilidades de desarrollo profesional a los jóvenes, capacitándolos para competir profesionalmente a nivel internacional.