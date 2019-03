Cardi B debutará en cine junto a Jennifer Lopez

Cardi B, de 26 años de edad, cambiará de escenario. La cantante demostrará que el canto no es su único talento, debutará en cine este año con una producción del de la directora Lorene Scafaria, conocida por su trabajo en Coherence, Seeking for the End of the World y The Meddler.

La intérprete de Bodak Yellow tendrá una participación en la película Hustlers, compartiendo créditos con Lili Reinhart, Constance Wu y Jennifer Lopez.

Así como con Kake Palmer, Mercedes Ruehl y Julia Stiles, mientras Mette Towley y Trace Lysette se encuentran en negociaciones.

¿Qué sabemos de la película?

El filme está inspirado en un artículo de la revista New York del 2016, el cual sigue a un equipo de ex empleados de un club de striptease que se une para convertir en sus clientes a gente de Wall Street.

El rodaje iniciará el 22 de marzo en Nueva York.

Fuente: SDP noticias