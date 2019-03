Angélica Rivera no es la indicada para encarnar a Catalina Creel: Laura Zapata

Tras haber asegurado en el programa Con Permiso que Angélica Rivera está siendo buscada para dar vida a Catalina Creel en el remake de Cuna de Lobos, no podía faltar la opinión de Laura Zapata.

Como era de esperarse, la hermana de Thalía no está de acuerdo con lo dicho ya que prefiere ser ella quien reviva a la villana que fue encarnada por la ya fallecida María Rubio.

“Yo creo que a mi me tocaría hacer la Catalina Creel porque soy la actriz que más villanas ha hecho en la televisión, en Televisa, y pues además todas mis villanas han sido muy queridas, llenas de éxito, a mí me correspondería, pero bueno, no soy la dueña del balón, no sé qué pensamientos tengan”.

LAURA ZAPATA

Asimismo, señaló que Rivera no tiene lo suficiente e insinuó que de obtener el papel será por “favores”

“Hay que tener más temple de actriz y más peso escénico como para hacer a Catalina Creel, pero no sé, a lo mejor son favores que hay que pagar”

LAURA ZAPATA

Por otro lado, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló haberse reunido con ‘La Gaviota’, quien le dijo no tener ofertas para regresar a las telenovelas mexicanas.

“Para ella sería un alto honor hacer algo que hizo la señora María Rubio, tiene una relevancia para ella, pero aún no le han ofrecido nada”.

GUSTAVO ADOLFO

Acá el momento:

Fuente: SDP noticias