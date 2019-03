Se mete la Máquina a zona de Liguilla

Cruz Azul hilvanó tres triunfos en Liga MX tras vencer 4-1 al Pachuca y así se puso en zona de Liguilla del Clausura 2019.

Eso sí, los celestes tuvieron que jugar con uno menos desde el 69′, tras la roja a Pablo Aguilar, por un supuesto golpe a Angelo Sagal.

La Máquina metió al acelerador en el primer tiempo, cuando al 1′, Rafael Baca le pegó de primera al balón, tras un pase de Orbelín Pineda.

Para el 25′, Milton Caraglio amplió la ventaja por la vía del penalti, luego que fue derribado por Jaine Barreiro.

El atacante hizo su tercer gol en Liga en este semestre.

Los celestes eran dueños del balón ante unos desorganizados Tuzos, que no sabían cómo cerrar los caminos.

Fue hasta el complemento cuando el club hidalguense intentó pero le faltó creatividad al ataque.

Al 56′, le anularon un gol a Franco Jara, quien llegó solo al arco cementero.

Dos minutos después, en un centro a balón parado, el delantero tuzo Leonardo Ulloa desvió el esférico y marcó en su meta.

Los celestes encontraban la calma cuando parecía despertar el visitante.

Tras la expulsión de Aguilar, Edwin Cardona le dio oxígeno a los Tuzos con un disparo por encima de la barrera que se incrustó en el ángulo, al 70′.

Pero los celestes no dejaron de apretar y tras una gran jugada de Édgar Mendez por derecha, Caraglio remató sin marca e hizo un doblete, para llegar a 4 tantos en este Clausura 2019.

La Máquina sumó 18 unidades y podría terminar esta Fecha en zona de Liguilla, en la que no ha estado durante todo el torneo.

Por su parte, el Pachuca se quedó con 17 puntos pese a que venía de golear 4-0 a Xolos.

Cruz Azul ya encontró el gol y promete subir más en este Clausura 2019, tras un flojo inicio.