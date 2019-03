Se da el América otro festín

El América repitió la dosis a Chivas, 2-0, ahora en el Estadio Akron.

Las Águilas fueron a Guadalajara a imponer su ley, a causar los oles en contra del Rebaño, a regodearse con los goles de Nicolás Castillo al 3′ y de Andrés Ibargüen al 50′ (éste tras un error técnico del portero Raúl Gudiño), a mancillar el honor rojiblanco.

Ahora sí sería entendible que Matheus Uribe no conociera del todo a las Chivas, irreconocibles. Se estancaron en 15 puntos, recibieron golpes en todos los sentidos, incluida la expulsión de Jesús Molina al 36′.

José Cardozo debe agradecer que el marcador no fue más escandaloso. Un sector rojiblanco ya pide la destitución del técnico. Jair Pereira dijo que están a muerte con él, pero lo cierto es que con estos resultados poco contribuyen a darle oxígeno.

Se fue Molina a las regaderas. Y ya no estaba Alexis Vega, sustituido por Ricardo Madrigal.

Y minutos después salió por lesión Alan Pulido. Toda la responsabilidad ofensiva quedó en Luis Madrigal.

Renato Ibarra fue el más destacado de los azulcremas. Se dio un festín por la derecha. Nico Castillo también gozó de oportunidades e Ibargüen y hasta Nicolás Benedetti, que entró de cambio. Si en igualdad de condiciones la superioridad era manifiesta, ahora fue abrumadora. Al 85′ Henry Martín perdonó en un mano a mano, ante la rápida salida de Gudiño.

El América ya tiene 19 puntos y se enfila hacia la Liguilla, mientras que las Chivas ven como se les escapa la clasificación, con la enorme losa de un pésimo funcionamiento futbolístico, con un técnico al que parece acabársele el crédito.