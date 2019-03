Reaparece en video regidor secuestrado

El segundo regidor de Miguel Alemán, Herbey Barrera García, reportado como desaparecido el 9 de marzo, apareció en un video en el que declara ante dos hombres que opera con el Cártel del Golfo (CDG).

El funcionario de Tamaulipas dice que es socio de Jesús Garza Moreno, alias “Chuy Nalgas”, en el trasiego de cocaína a Estados Unidos para dicha organización criminal.

Además, menciona a otros miembros del CDG que operan en Miguel Alemán.

“(Para el Cártel) labora Martín Garza, Mario Alonso Garza, “El Monky”, “El Pasteles”, Lalo, Yesca, “La Mili” de la colonia Sarabia, Jando y Fidel González, el de la carnicería González de la colonia Berrera”, señala.

Refiere que la droga decomisada en la comunidad de Rancherías, 300 kilogramos de cocaína, pertenece a “Chuy Nalgas”.

Uno de los presuntos miembros del Cártel del Noreste dice que el video es un mensaje para el Gobierno y ciudadanía de Miguel Alemán.

“No andamos levantando gente inocente, mucho menos secuestrando, si algo sobra en este cártel es dinero. Tú Servando López Moreno, ahí está tu narcorregidor Herbey Barrera que tanto andas buscando, ya ponte a hacer tu jale y no todo lo que te dice el Cártel del Golfo, estás ciego o te haces pendejo, qué no te das cuenta del personal que tienes laborando en tu narcopresidencia”, se escucha en el video.

“Pues ahí te va otro, Jesús Hernández Martínez, alias ‘El Patotas’, disque comandante de Alemán, que pronto iremos por él personalmente, ya que en cada topón corre a esconderse en tu pinche presidencia. ¿A poco no sabías que el comandante ‘Patotas’ lo tienes trabajando como trabajador de la Comapa?”.

El 11 de marzo, el alcalde hizo un llamado al Gobierno y dijo que la familia puso la denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Que quienes se lo llevaron lo regresen con vida, sano y salvo, les pido que lo regresen que es una persona de bien, de trabajo, dedicada a su familia y servir a la comunidad”, señaló.

“En segundo lugar, pido que las autoridades estatales y federales hagan la investigación correspondiente, den con el paradero de nuestro compañero y de igual manera lo regresen con vida a su casa, con su familia”.