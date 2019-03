Golean Tigres a los Gallos 4-1

A los Tigres no les pegó el frío y en sólo 13 minutos ya habían sentenciado la velada ante el Querétaro.

El equipo felino venció 4-1 a unos Gallos de poca pelea para llegar a 26 puntos y retomar el liderato general al superar a León que tiene 23 y juega hasta este domingo ante el Veracruz.

Julián Quiñones marcó un doblete, Luis Quiñones se destapó con tres asistencias, Carlos Salcedo volvió a marcar gol y Eduardo Vargas también se reflejó en el marcador.

El frío de unos 11 grados, con una sensación quizá de más baja temperatura, no mermó a los dirigidos por Ricardo Ferretti, que pronto le pusieron número al electrónico del Estadio Universitario al que acudieron 41 mil 137 aficionados.

Al minuto 7 Julián anotó con la cabeza a centro de Luis. En el remate el portero Nicolás Navarro pudo haber hecho más.

El 2-0 vino por conducto de “El Titán” Salcedo, quien a media semana anotó en la Concacaf y ahora lo hizo con la cabeza peinando el balón al minuto 13.

Querétaro, que dirige Víctor Manuel Vucetich, se salvó de dos más en el primer tiempo, en disparos que pegaron en los postes.

En la segunda mitad se repitió la conexión de los Quiñones y Luis, tras una gran jugada, centró para Julián quien cabeceó y volvió anotar con el marco abierto, esto al 54′.

Tigres fue ampliamente superior al Querétaro. Tenía el balón y manejaba el ritmo a su gusto, ante unos Gallos que no respondían.

Sin embargo los visitantes sacaron el orgullo y al 69′ Ake Loba culminó una buena jugada que habían montado Diego Novaretti y Daniel Villalba, quien cedió para el de Costa de Marfil.

Eduardo Vargas puso el 4-1 al aprovechar un pase exacto de Francisco Venegas al 73′.

Al 78′ se anuló la marcación de un penal, en una supuesta falta sobre Javier Aquino, pero no llegó el quinto gol.

Tigres brindó así una cálida noche de futbol a sus seguidores que ven como su equipo luce cada vez más sólido en el torneo.

El próximo juego para Tigres será hasta el 30 de marzo cuando visiten al América, que podrá ser un mejor parámetro de cara a la Liguilla.