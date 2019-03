Destacan unidad de productores del Valle del Yaqui

Los productores del Valle del Yaqui nos han demostrado que en unidad se pueden lograr grandes cosas, expresó el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, durante la XXVII Asamblea General de Socios del Distrito de Riego del Río Yaqui (DDRY), donde se realizó el cambio de la mesa directiva.

En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y acompañado de Jorge Guzmán Nieves, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Pompa Corella felicitó a los productores del Valle del Yaqui, al presidente saliente, Antonio Fornés Gastelum y al entrante, Jesús Miguel Anzaldo Olea, por todo lo logrado hasta el momento.

“Felicito al gremio que el día de hoy nos dio muestras de lo que se logra cuando se siembra unidad entre ustedes, cuando los objetivos que persiguen se pueden hacer realidad, cuando unimos voluntades como ustedes nos lo han demostrado en este importante gremio del sur de Sonora”, expresó.

Pese a las dificultades que están teniendo los productores por la falta de apoyos por parte de la federación, el secretario de Gobierno aseguró que la gobernadora Claudia Pavlovich continúa gestionando mayor apoyo a los productores sonorenses y no bajará la guardia hasta tener una respuesta positiva.

“No vamos nosotros a dejarlos, como nunca los hemos dejado de la mano, como lo hicimos con Toño, como lo hemos hecho siempre con el Distrito de Riego, trabajando de la mano, que les estamos muy agradecidos; tengan la verdadera confianza de que nosotros, ustedes unidos como lo están ahorita, nosotros con el compromiso y también uniendo esfuerzos con Sinaloa, estoy muy seguro que vamos a lograr lo que aquí se ha propuesto”, aseguró.

Jorge Guzmán Nieve reconoció el esfuerzo que realizó el consejo directivo del DDRY presidido por Antonio Fornés, ya que ha salido adelante a pesar de la reducción de hasta un 40 por ciento, desde hace tres años, en el presupuesto otorgado a la Comisión Nacional del Agua para trabajos de modernización e inversión de infraestructura en los distritos de riego.

“A pesar de que no ha habido esa asignación presupuestal, este distrito ha seguido aumentando su eficiencia, han seguido con los programas de modernización, creo que también una situación que hay que reconocerles, que los últimos tres años las precipitaciones no han sido las más adecuadas y han logrado hacer programas de siembra donde no se ha puesto en ninguna manera en riesgo de que establezcas un cultivo y luego resulte que no haya el agua suficiente para poderlo concluir”, comentó.

Otro de los puntos a destacar, dijo, es la inversión que están haciendo en el parque fotovoltaico que se construirá en Navojoa, lo que generará un impacto económico positivo para toda la región del Valle del Yaqui y Mayo.

Por su parte, Jesús Miguel Anzaldo Olea, presidente del DDRY, pidió el apoyo a los secretarios de Gobierno y Sagarhpa, así como a diputados locales y federales para que se resuelva la problemática de falta de recursos al sector primario.