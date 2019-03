Dan de alta a Silvia Pinal

La primera actriz Silvia Pinal fue finalmente dada de alta este domingo, luego de encontrarse una semana internada por una fuerte neumonía.

“Nada mejor que tener a mi jefa bien, eso es lo único que rezamos y pedimos. Nos dio una gran lección a todos para cuidarnos y a mis padres, mis abuelos y mis hijos para estar ahí, al pendiente.

“Siempre algo así se puede complicar rápido, se puede hacer difícil entonces hay que detectarlo lo antes posible”, compartió Luis Enrique Guzmán, hijo de la actriz.

A las 10 de la mañana, Guzmán, acompañado por el doctor Marco Antonio Centeno y el doctor Manuel Catrip, habló del estado de salud de su madre y confirmó el alta de la diva del cine mexicano.

“Está muy bien, ya le quitaron el catéter, ya nada más la van a checar y a darle su alta. El miércoles la traemos para que vean cómo está y cómo sigue con el tratamiento.

“Me dijo: ¡Vámonos de aquí ya!, ¡ya me quiero salir, ya me quiero ir a mi casa ya no los aguanto a todos estos locos!”, bromeó.

Alrededor de las 11:30 horas, Pinal salió de un hospital ubicado en el sur de la Ciudad de México