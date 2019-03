Cumple el doctor Tellechea 50 años de labores

Dedicación y entrega es lo que a través de más de 50 años de trayectoria ha puesto en su trabajo diario el doctor Manuel de Jesús Tellechea Rascón, en el Hospital General del Estado (HGE), institución que considera como su segunda casa.

“Es mi segunda casa, el Hospital para nosotros viene a ser nuestra casa porque es donde hemos laborado tanto tiempo y muchas veces tememos qué es lo que llegará a suceder el día que ya no venga al Hospital.

“Es ya un reflejo condicionado el que en la mañana lo primero que piensa uno es estar a la hora adecuada para asistir al trabajo y atender al paciente con algún problema de salud”, externó.

El jefe de Medicina Interna aceptó que tantos años de servicio en el HGE han resultado también difíciles para él, pues ha tenido que sacrificar tiempo con sus seres queridos para cumplir con su responsabilidad.

“Hacemos lo que nos gusta, pero descuidamos la parte que nos debería de gustar más. No es que no nos guste, pero si uno tiene un compromiso, debe de cumplir con el y hay veces que en la familia no se logra el equilibrio”, declaró.

El doctor compartió que lo que más le gusta de su profesión es poder darles a los pacientes el mejor tratamiento y posibilidad de curación, debido a que ellos le brindan conocimientos y recuerdos muy grandes en cada caso.

Tellechea Rascón subrayó que tiene una regla muy importante en su día a día dentro del HGE: brindarle la mejor atención y tratamiento al usuario con algún problema de salud, a partir de conocerlo de forma integral y llegar al diagnóstico más correcto.