Causan furor Caifanes y Fobia en el Vive Latino 2019

Abrieron la jornada del 20 aniversario del festival

Con su poderoso mensaje de su rock, Caifanes emocionó a las 90 mil personas que asistieron a la primera jornada del Vive Latino 2019.

Aunque salieron unos minutos atrasados, en su presentación en el 20 aniversario del festival su público los recibió con una ovación de aplausos, desde las 21:40 horas.

Amontonadas unas contra otras, las personas no dejaron ni un hueco vacío en el espacio del escenario Indio, del Foro Sol, para ver a sus ídolos.

La reconocida agrupación de rock no sólo los prendió los ánimos con sus clásicos como “Amanéceme”, “Aviéntame” y “Mátenme Porque me Muero”, sino que además aprovechó su momento y dedicó unas palabras a las mujeres.

“Por las mujeres asesinadas necesitamos más hombres, no machos, hombres que trabajen para el pueblo y la sociedad”, expresó Saúl Hernández.

Antes de ellos, Fobia también se llevó una ola de aplausos cuando, en punto de las 20:05 horas, tocaron “Revolución”.

Mientras la banda interpretó temas como “Dos Corazones” y “Me Siento Vivo”, sus asistentes celebraron con cerveza en mano y algunas que otras selfies.

Aunque al término de ambas bandas la gente comenzó a retirarse y se iban vislumbrando cada vez más los vasos vacíos en el suelo, del otro lado en el escenario Escena Indio, Editors mantuvo vivos a algunos.

Ahí muchos gozaron de su rock en canciones como “Violence” y “A Ton of Love”, sentados o acostados en el pasto, cerca de las 22:55 horas.

Algunos caídos en suelo, otros caminando tambaleándose dirigiendo su rumbo a la salida, así iba concluyendo la primer jornada del evento musical, aún con algunas personas a la espera de Intocable y Nach.