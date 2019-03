Brilla Vela en empate de Los Ángeles y New York

El cuadro de Los Ángeles, donde milita el mexicano, se ubicó en el tercer lugar de la tabla general de la MLS

Carlos Vela fue figura marcando dos goles en el empate de Los Ángeles 2-2 frente al New York.

Desde el inicio del duelo, el cuadro de Los Ángeles trató de adelantarse en el marcador por conducto de Carlos Vela, quien remató dentro del área del New York City, pero su disparo salió desviado del arco rival.

Los locales se adelantaron en el marcador gracias a Alexandru Mitrita, quien remató desde el centro del área, a pase de Maxi Morález, colocando el balón en la parte derecha de la portería para anotar el primer gol para el New York City al 39′.

De nada funcionó el gol para el cuadro local, pues Los Ángeles, club comandado por Carlos Vela, descontó en el marcador con un remate que el mexicano realizó con la pierna zurda para poner el esférico en la red al minuto 43′.

Con el marcador empatado a un gol, la segunda parte se puso en marcha con embates al ataque de los dos equipos, sin que ninguno lograra concretar.

El New York City, quien propuso un poco más, anotó el segundo gol por conducto de Alexander Ring al 62′.

Por fortuna para Los Ángeles, y también debido a la presión que empezaban a imponer, el zaguero Ben Stweat derribó en el área a Latif Blessing a lo cual el juez decretó penal para los visitantes, Carlos Vela tomó el balón desde los 11 pasos y empato de nuevo el duelo al 76′.

Con el empate, el cuadro de Los Ángeles se ubicó en el tercer lugar de la tabla general de la MLS, buscará sumar el siguiente duelo cuando reciba al Real Salt Lake, New York City se posicionó en el lugar 15 y se medirá al cuadro del Toronto en la siguiente jornada