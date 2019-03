Anota Messi hat trick en triunfo culé ante el Real Betis

El argentino anotó tres goles, quien se mantiene como líder anotador del certamen con 29 tantos

Leo Messi y el Barsa son mucha pieza para la Liga española.

Un hat-trick del argentino le dio la victoria 4-1 al cuadro culé sobre el Real Betis, que fue impetuoso, tuvo a los dos mexicanos en el campo, pero no pudo meter las manos ante el líder del circuito que ya acaricia el título.

Los verdiblancos salieron envalentonados al cotejo. Forzaron a un encuentro apretado que se tiñó de blaugrana gracias a tres espectaculares goles de la “Pulga”, líder anotador del certamen con 29 dianas.

El primero lo labró al 18′ tras una falta de Andrés Guardado (en el campo todo el partido) que el argentino puso en el ángulo derecho de Pau López, quien a pesar de que el esférico fue dirigido a su palo no pudo desviarlo con la estirada.

El tanto visitante despertó a los béticos que dominaron los siguientes 20 minutos, pero que no consiguieron ser eficaces al frente. La jugada de mayor peligro nació de los botines de Jesé, quien disparó por fuera del poste más lejano de Marc-André ter Stegen.

Los culés se sacudieron de la presión local segundos antes del medio tiempo con un puntapié de Messi, quien firmó una gran acción colectiva, misma que lució más aún con la asistencia de taquito por parte de Luis Suárez.

En el complemento, el Betis buscó respuesta pero al momento de adelantar líneas cedió espacios que fueron capitalizados por el Barcelona. Suárez se hizo presente en el marcador con una jugada en la que se quitó a cuatro futbolistas y venció al guardameta para el 3-0.

Con el encuentro liquidado, Diego Lainez entró al campo al 68′ y ayudó con una asistencia. El mexicano no pudo pegarle a puerta tras un rebote dentro del área por lo que cedió a Loren, quien puso el esférico en el ángulo al 82′.

Pero Messi volvió a enfriar el cotejo con un memorable gol. La “Pulga” cacheteó en el pico del área la pelota para superar al arquero y firmar el 4-1, que pudo ser más grande pero el palo le negó el poker en los minutos finales.

Los culés llegaron a 66 unidades colocándose a 10 del Atlético de Madrid que tropezó ayer.