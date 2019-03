LadyChancla: La pisan en el Metro y exige indemnización por daño a su costoso calzado

No hay mejor forma de comprender la gran diversidad de nuestra ciudad que viajando en el Metro; ahí, además de congregarse toda clase de personas y participar en pérdidas de glamour masivas, se crean historia que de no ser porque hay quienes las registran y luego suben a redes sociales, no podríamos creerlas.

Así la historia de un nuevo personaje celebre que desde su nacimiento fue bautizada como #LadyChancla, nombre que hace alusión al preciado bien que perdió y la hizo volverse famosa tras armar un escándalo.

Resulta que esta nueva representante de la viralidad iba caminando en la estación Balderas (o al menos eso nos permiten adivinar nuestros conocimientos metrísticos) cuando una mujer considerablemente más joven que ella, le pisó la chancla por accidente, causando que esta se rompiera.

Todo parece indicar que una disculpa no fue suficiente pues la víctima de tal tragedia de la moda llamó a los elementos de la policía presentes en la estación para que detuvieras a la victimaria. Obviamente esto causó alboroto y a la escena arribaron muchos curiosos que rápidamente desenfundaron sus celulares para capturar los hechos.

“Lady Chancla”, “Vele sus Chanel”, “Que te muestre la factura de Livertianguis”, “No se vale, por una chancla”, alegan los presentes en voz alta con un ligero tono de burla, mientras le piden a la mujer que deje de quitarle el tiempo a la otra involucrada.

Mientras tanto, la agraviada pide que se le paguen 200 pesotes por las chanclas rotas y exige a la joven que “no se mofe y se haga responsable de sus actos”.

Fuente: SDP noticias