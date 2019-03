Depresión, Parkinson y Alzheimer, enfermedades relacionadas con el insomnio

Este viernes se conmemoró el Día Mundial del Sueño. Especialistas afirman que cerca de la mitad de la población tiene mala calidad del sueño y, en algunos casos la situación se agrava al grado de no poder dormir casi nada.

“Yo no dormía nada, ni 2 horas. Era una depresión que tenía, me soltaba en la madrugada llorando. Nunca me imaginé que me iba a divorciar”, confesó Alfonso Aguiar, paciente con insomnio.

Clínica de Trastornos del Sueño, un parteaguas en su vida

Tras 12 años de matrimonio y 3 hijos, de pronto la vida de Alfonso cambió por completo.

“Pasaron 20 años, porque no lo superaba yo. ¿No pedía usted ayuda? No, nada más me quejaba con mi hermana. Pensé algunas dos ó tres veces suicidarme, se lo dije al doctor y me regañó me dijo: no vayas a salir con la tarugada”, recordó Alfonso.

El señor fue canalizado a la Clínica de Trastornos del Sueño, de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde recibió terapia. A sus 71 años, busca reponer los años perdidos.

“Ya lo he ido superando, ahora en julio me voy a Rusia. Estoy muy emocionado, haga de cuenta que estoy como con juguete nuevo, ya tengo ganas de vivir”, afirmó Alfonso.

Casi la mitad del planeta sufre problemas de sueño: especialistas

“Alrededor de 45 por ciento de la población en general se podría quejar de mala calidad de sueño, que tiene que ver con diferentes factores, por ejemplo: la dificultad para empezar a dormir, despertar varias veces durante la noche y tener problema para retomar el sueño”, expuso Ulises Jiménez, médico de la clínica de Trastornos del Sueño.

Especialistas aseguran que el insomnio y la mala calidad del sueño tienen efectos en la memoria, la concentración, la conducta y el estado de ánimo.

“Está asociada con problemas de obesidad, con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, por mencionar algunos; con el Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. No quiero decir con esto que el mal dormir sea el único responsable de estas enfermedades, pero sí es muy importante dormir bien para que esto contribuya a mantener la salud”, indicó Ulises Jiménez.

Fuente: SDP noticias