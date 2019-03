Así lucirá el nuevo traje de Batman

Está por suceder lo que todos los fans de la serie Gotham habían estado esperando: la aparición del joven Bruce Wayne enfundado en el característico traje del Hombre Murciélago.

Esto sucederá en la quinta y última temporada de la serie, que contó los orígenes de emblemáticos villanos como The Joker, Mr. Freeze, The Penguin y The Riddler.

La nueva imagen de Batman pudo conocerse gracias a un usuario de Instagram, que fotografió la muestra del traje que presentaron los productores del programa a la Asociación de Críticos de Televisión.

Muchos fans consideran que el traje se parece más al que usó Christian Bale en la trilogía dirigida por Christopher Nolan, lo que parece agradarles.

Según se ha informado, en los episodios finales de Gotham podrá verse a Bruce Wayne convertido por completo en Batman, gracias a un salto temporal de 10 años.

Desafortunadamente para David Mazouz, quien da vida al héroe en la serie, esta experiencia la vivirá otro actor más alto y corpulento.

A diferencia de lo ocurrido en Smallvile, la aparición de Batman no será algo momentáneo, pues habrá un episodio dedicado enteramente al Caballero de la Noche, lo que implica muchas escenas.

