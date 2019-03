Que continúa en el limbo el de la CEDH

Pone tragedia en entredicho al de la SCT

Por buena ruta la protección para ciclistas

Inician con el pie derecho los del CATEM

Que continúa en el limbo el de la CEDH…Quien sí que ha seguido “nadando de muertito” o haciéndose el occiso, es el por algo cuestionado “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González Avilés, según se deduce de las quejas que han trascendido, referente al abandono en que se encuentran los integrantes de la tribu seri del municipio hermosillense. De ese pelo.

Al aflorar que los miembros de ese grupo étnico no cuentan ni con los servicios más básicos garantizados, como son los de agua potable, atención médica y demás, de ahí que ante cualquier emergencia tienen que trasladarse hasta Bahía de Kino, y si es que llegan a tiempo; en tanto que en lo que toca al abasto acuático opera una desaladora que funciona un día sí y otros tantos no, de ahí que tienen que comprar pipadas.

Pero con todo y ese inhumano rezago en el que sobrevive esa cada vez más reducida comunidad indígena que habita en la región de Punta Chueca, y no es para menos, hacen saber que lo que es el burocrático de Pedro Gabriel ha salido con que necesitan presentar una denuncia para proceder en consecuencia, a pesar de esa evidente indolencia que hay en cuanto a la más mínima atención que les deberían brindar. ¡Zaz!

Lo que a todas luces pone de manifiesto que González Avilés no quiere comprometerse o “embroncarse”, a la hora de entrarle a abogar por las causas humanitarias de ese sector poblacional, no obstante y lo marginados que están, siendo que son problemáticas ante las que deberían de actuar por oficio o sin averiguarle mucho, pero ¡que va!, al nomás no accionar como lo demandan las circunstancias. ¡Tómala!

Y si a eso se le agrega que por el estilo ha estado igual de negligente el titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cedis), Antonio Cruz Casas, es que concluyen que de los dos no se hace uno, respecto a lo que debería ser el cumplimiento de sus responsabilidades, a fin de dignificar la calidad de vida de esas personas, que de por sí viven muy alejadas del bullicio y la falsa sociedad.

A no ser y que estén esperando a que los seris se desesperen y terminen por ponerse pintura de guerra y se vengan a protestar a esta Capital, después de la forma en que prácticamente han ignorado a sus autoridades étnicas, representadas por un Gobernador que los encabeza, así como a los regidores étnicos que han tenido, por como simplemente han “bateado” sus demandas de todo tipo. ¡Pácatelas!

Pone tragedia en entredicho al de la SCT…Con todo y que es una tragedia sobre la que no se hiciera mucho ruido, tal vez por haber sido en la zona de la sierra, pero ciertamente que el que hubieran muerto tres hermanos menores de edad en un choque frontal provocado por un trailero en la carretera federal número 17, en el tramo Esqueda-Nacozari de García, sí que ya debe significar una alerta. ¡Ups!

Si se analiza que no es el primer percance de esa magnitud que se presenta en la región serrana y que generalmente han tenido que ver con el transporte pesado y de traslado que utilizan las empresas mineras que operan en esas latitudes, aún y cuando los que más han llamado la atención son lo que han tenido relación con los derrames de productos químicos y tóxicos, que igualmente han sido trágicos. ¡Ñácas!

Lo que deja en claro que los ciudadanos de por esos lares ya están siendo víctimas de esos cafres, como en este caso con ese accidente ocurrido cuando un tráiler que circulaba de Norte a Sur invadiera el carril contrario, por donde viajaba dicha familia de Sur a Norte, con destino a Esqueda, cuya madre de nombre Guadalupe llevaba a los niños a la escuela en un pick up Ford, color rojo, cabina y media, modelo 1998.

Y es que todo hace indicar que esos percances podrían ser productos de los excesos a los que someten a esos chafiretes, por las cargas excesivas de trabajo que tienen que enfrentar, de ahí que ante la falta de descanso con algo se tienen que mantener despiertos, y es cuando manejan que llegan hasta el uso de drogas para estar con los ojos abiertos, sobreviniendo esos hechos al perder los reflejos. ¡Vóitelas!

Es por eso que ya amerite que el nuevo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Antonio Pacheco, termine por activarse y cuando menos instalen módulos de revisión para esos conductores en puntos estratégicos de esa área, como se hace en las centrales camioneras.

Va en serio la protección a ciclistas…Y para quien dude que va en serio eso de facilitar y garantizar la circulación de los ciclistas por la ciudad, con la finalidad de bajarle a las muertes y lesiones graves por accidentes viales, ahí tienen la advertencia lanzada por el de la Jefatura de Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón, de que están multando a los automovilistas que se estacionen en los ciclocarriles.

Toda vez que en base a lo advertido por Durón Montaño, quienes bloqueen o invadan con sus vehículos esas vías por las que transitan quienes se transportan en bicicletas, pueden hacerse acreedores a una multa por hasta ¡¡$4 mil pesos!!, lo que ya está de tomarse en cuenta, por para nada ser cinco pesos, y es que esa inconciencia ciudadana ya ha provocado algunos percances, a la hora en que tienen que esquivarlos.

Luego entonces ante esos se concluye, que derivado de la falta de cultura que hay para respetar esos espacios, es que si ya no lo están haciendo por las buenas, de esa forma los estarán obligando por las malas o vía esos multone$ de varios miles de pesos a los que se estarían exponiendo, con la mira puesta en que los dejen libres para lo que fueron creados, que es para el uso de los bicicleteros. De ese vuelo.

Y tan ya es una realidad el como de manera integral están fomentando la movilidad no motorizada en esta “Capirucha”, que éste inicio de semana impartieran el taller “Visión Cero” por parte del Ayuntamiento, en conjunto con la empresa alemana GIZ, a personal del gobierno municipal, del Estado y a usuarios de la bicicleta, para que asuman el papel de promotores de esa modalidad. ¡Qué tal!

De ahí que quienes “dieran un norte” al respecto, fueran expertos del Instituto de Políticas del Transporte y Desarrollo, con la meta puesta en elaborar estrategias y una política pública en esta Capital para ese sector, con lo que Hermosillo se convirtió en la segunda ciudad en adoptar esa “Visión Cero”, después de que en la Ciudad de México lo hicieran hace tres años, lo que habla de que van por buen camino.

Inician con pie derecho los del CATEM…Donde vaya que se puso buena la grilla sindical, es en la toma de protesta de Manuel Moreno Clark, como dirigente estatal de la nueva Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que tuvo lugar ayer en la tarde en el auditorio del INAM, en Periférico Poniente, en la colonia Palmar del Sol. ¿Cómo la ven?

Pues para dar fe de ese acto de entronización vino a Sonora con todo el apoyo de la Cuarta Transformación el senador morenista, Pedro Haces Barba, el fundador de esa organización que por primera vez tendrá presencia en la Entidad, después de siete años de operar en el sur de la República Mexicana, luego de que se independizara de la CTM, a la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine.

Ante lo que se concluye que el CATEM estará empezando en grande su historia por estos lares, con la presencia de Haces Barba, al descolgarse para encabezar el ¡sí protesto! de Moreno Clark, quien llevará de adjunto a Ariel Burgos Ochoa; en tanto que en la cartera de Finanzas estará Gerardo Carmona; y en la de Enlace con Empresarios y Comunicación firmará Juan Antonio Arciniega. Ni más ni menos.

O séase de ahí que el porque se celebrara con bombo y platillo ese evento, al saberse que asistió lo más granado el sector gubernamental, así como del oficial y empresarial, y no se diga del laboral, por haber habido desde diputados federales, locales y presidentes municipales de diversos partidos políticos, hasta líderes del sector obrero que ya se han sumado al CATEM, por lo que la cosa estuvo de ese nivel.

Y no es para menos “del jalón” que de inicio está teniendo ese gremio, que promete ir de la mano con el empresariado y los obreros, a partir de que se comenta que Haces Barba es amigo personal del “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, de ahí el porque de la mística que han venido promoviendo, de que al empresario le vaya bien, para que a los trabajadores les vaya mejor. De ese tamaño.

O séase que el CATEM pinta para convertirse en una alternativa para que verdaderamente existan diversas opciones, y así se entre en una real competitividad sindical, hoy por hoy tan devaluada por pseudolíderes que se han aprovechado, tanto de los empresarios, como de las mismas bases laborales.

