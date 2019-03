“Reprueban” a coordinador de los Cbti$

“Reprueban” a operador de los Cbtis…A quien sí que terminaron evidenciar en toda su injusta dimensión encubridora, es al de la Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica, Industrial y de Servicios, el por algo tachado de tapadera de Héctor Núñez, por el enésimo paro de protesta que hicieran los alumnos del Cbti$ 132, para denunciar que han sido ignorados en sus demandas de cuentas claras.

Con lo que está de más el “señalar con dedo de fuego”, que con esa nueva paralización de los estudiantes inconformes de ese Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbti$), vaya que se exhibió la forma en que Núñez ha reprobado en materia de gestión, por nomás no atender la principal petición, como es la de transparentar las cuotas que captan y que deben destinar para mantenimiento.

Y es que en esta ocasión no sólo gritaron a los cuatro vientos esa exigencia, sino que además pararon actividades para hacer un recorrido con representantes de los medios de comunicación y padres de familia, para que “personalmente en persona” constaten las pésimas condiciones en que opera ese plantel, a pesar del dineral que cobran por concepto de inscripciones, las cuales desconocen en que se usan. ¡Zaz!

Al apuntillarse que tales recursos que no son cualquier bicoca, por superar el millón de pesos, que para nada se han visto reflejados en cuando menos mantener en las más mínimas condiciones esa “Prepa” de carácter federal, como lo denota el que carezcan de lo más elemental, por haber áreas tan deterioradas, que ni con pizarrones cuentan, además de mesa y bancas rotas, entre otras deficiencias. De ese pelo.

Es por lo anterior del tache que una y otra vez ya le han puesto a la directora, una tal Victoria Aguilar López, a la que no en balde acusan de desviar alrededor de ese “melón” de pesos, y no es para menos, por de a cómo han continuado con su política de cerrazón para no ofrecer un informe, como tampoco resultados, a la hora de mejor esas instalaciones educativas que han ido de mal en “píor”. ¡Ñácas!

Toda vez que dan cuanta que lo que es ventaneado funcionario o Héctor, únicamente se ha dedicado a “dorarles la píldora”, a todas luces para solapar a Aguilar López, ya que a pesar de que prometiera que en un plazo de 72 horas daría una respuesta sobre esas anomalías, lo cierto es que el tiempo pasa, como dice la canción, y han seguido a la espera de que les expliquen que se hace con esos miles y miles de pesos.

Y tan debe ser un negociazo esos ingresos por esa cobradera que le hacen al estudiantado, y de lo que no reportan nada a nadie, por no auditarlos, que no es el único centro escolar en que se han manifestado, ya que en el Cbti$ 11 también hicieron lo mismo, donde por el estilo Núñez no actuó en consecuencia, de ahí que la inconformidad ya esté yendo en aumento, y con sobrada razón. ¡Pácatelas!

Se quedará Claudia hasta el último día…Y la que finalmente aclaró el punto, en torno a la rumorología que había en los últimos días, respecto a si dejaría la gubernatura para irse en fórmula con José Narro, aspirante a la dirigencia nacional del PRI, ella en calidad de Secretaria General, es la gobernadora, Claudia Pavlovich, al ventilar que se quedará a gobernar hasta el último día de su mandato.

Así que una vez más Claudia está demostrando tener palabras, al despejar los run runes y precisar que su compromiso es primero con los sonorenses, de ahí que dejara más que asentado, que a pesar de los tiempos difíciles que se viven por lo de los recortes presupuestales, pero aseguró que continuará con su gestión para la cual fuera electa, de ahí que dijera que se quedará hasta que Dios quiera. ¡Órale!

La verdad que sí se hacía necesaria una aclaración por parte Pavlovich Arellano, después de que para completar el cuadro trascendiera lo de la reunión o cafeceada que tuviera con Narro en un hotel de la Ciudad de México, lo que avivó las especulaciones que de por sí ya habían, tocante a esa candidateada que por todos los medios le estaban dando, pero que finalmente sólo quedara en eso. ¿Cómo la ven?

Para el caso es que apuntalara que con el ex secretario de Salud y ex Rector de la UNAM la une una gran afinidad y respeto, aunado a un agradecimiento por todo el apoyo que el brindara en su momento, como por ejemplo para hacer realidad la construcción de lo que será el nuevo Hospital General del Estado, pero que de eso a compartir un proyecto político en el tricolor, aseguró que no está en sus planes inmediatos.

Con todo y que esa postulación que hicieran de su perfil, y sin ser oficial, sí que refrendó el nivel que le han dado en ese ámbito, aunque no es para menos que Narro Robles se haya fijado en ella para invitarla a que lo acompañara en esa aventura política, por ser la única Ejecutiva del ex invencible en México, aunado a que siempre ha estado entre los gobernantes mejor calificados. De ese tamaño.

Es por lo que consideran que hoy en día ninguna mujer del “RIP” tienen las cualidades de Pavlovich, partiendo de la capacidad y liderazgo que ha demostrado, además de que la respalda toda una trayectoria, por ante ya haber sido regidora, diputada local y senadora, después de iniciar como jerarca del PRI-Hermosillo y luego del estatal, de ahí que “tenga más tablas” que una maderería, pero no se va. ¡Qué tal!

¡En todo está! el de la Policía Municipal…Los que se está confirmando que en todo están, incluso en el mundo virtual del Internet, son lo de la Policía Municipal de Hermosillo, de la que es Comisario General, Luis Alberto Campa, por como ahora atraparan a un sujeto al que balconearan en las redes sociales, por junto con otros dos compinches camuflajearse de fumigadores para robar en las casas.

Ya que al atenderse un reporte de allanamiento de morada en la colonia Misión del Sol, es cuando detuvieron a un susodicho de nombre Érick, de 26 años, que es la misma persona a la que habían denunciado por Facebook, como quien de sopetón se aparecía con una par de cómplices en los domicilios con el cuento de ofrecer servicio de fumigación, lo que se valían para cometer todo tipo de delitos.

Porque sí bien Campa Lastra reconoció que hasta ese momento no había una querella formal por las “puestas de dedo” de las que fuera objeto a través de esa plataforma digital, de ahí que estaban revisando su expediente, lo que sí se comprobó es que se hubiera metido a una vivienda ajena, después de que se diera aviso por medio del número de emergencia del 911, mismo que atendieron “como de rayo”.

Casi por nada es que el actualizado y modernizado jefe policíaco resaltara la importancia ese ciber espacio de comunicación para poner en alerta a la misma ciudadanía, pero sin provocar una psicosis como en otras ocasiones ha ocurrido, al difundirse hechos falsos, de ahí que sea básico el que “se de el pitazo” formal, vía el 911, para que puedan proceder con más certidumbre, como en esta ocasión sucediera.

Tan es así que para prueba está que al presunto delincuente hasta la segunda denunciada se le ubicó, por lo que así estuvo ese acierto de Campa y sus operadores, al ser más que obvio que “no están echando en saco roto” ninguna advertencia ciudadana, y por el contrario están reaccionando, como esta vez se comprobara, de ahí que sí que les quede aquello de que, sea una de cal por las que van de arena.

Que convence la recolección de basura…Con lo que está quedando más que claro, el como ha convencido a los ciudadanos el rescate que se ha hecho en tan poco tiempo del servicio de recolección de basura, ahí tienen el reporte dado por el Tesorero Municipal de Hermosillo, Alberto Azpe, de que ya han captado cerca de $3 millones de pesos por la aportación voluntaria que se hace en el impuesto Predial.

A tal punto han respondido los hermosillenses con esa cooperacha, que incluso ya sustituyeron el esquema inicial para la adquisición de nuevas unidades recolectoras, porque de esa recaudación proyectada se usará para comprar seis de los 30 camiones arrendados a la empresa Clear Leasing, de ahí que la próxima semana costearán el primero, ya que cada uno vale $2 millones doscientos mil pesos.

Eso habla de que les está yendo bien con esa respuesta de la gente, que se ha visto reflejada en 40 mil recibos a la hora de pagar ese gravamen, de ahí el porque estén modificando ese contrato con esa empresa arrendadora, que establece que en cualquier momento pueden comprarle cualquier cantidad de esas unidades rentadas, o esperarse a que concluyan los 30 meses pactados para adquirirlos. De ese vuelo.

Más menos así estuvo esa buena nueva dada a conocer por Azpe Fimbres, a la hora de hacer un corte de caja, en cuanto a como van con la recaudación de los prediales, que ya sumaba $256 millones de pesos, proporcionales a 143 mil claves catastrales, con lo que ya habían alcanzando un 25% más de lo que había ingresado el año pasado, razón por la cual es que se le viera más contento que ni “El Jibarito”.

Ciertamente que Alberto tiene motivos para andarse riendo solo en ese sentido, ya que para finales del presente 2019 pretenden recaudar uno $462 millones de pesos”, con lo que rebasarían las expectativas, aún y cuando entre los morosos siguen destacando los más pudiente$, como son los que viven en la Pitic, Los Lagos y La Joya, cuyos montos ascienden hasta los $22 mil pesos, a pesar del 5% descuento actual.

