‘Pepillo’, en contra del cambio de sexo de Karla Sofía; “dios te hizo hombre”

Karla Sofía, quien se dio a conocer en la farándula como Carlos Gascón, recientemente informó a sus seguidores que ya es legalmente una señora.

“Entonces lo único que me queda es que me den mis documentos lo que no sé es si me los darán antes de yo tenga que regresar a México. Mi nombre es Karla Sofía Gascón y mi sexo es femenino”, dijo.

Puedes leer: Actor de ‘Nosotros los Nobles’ se declara transexual

Tal noticia fue bien recibida por muchos; sin embargo, Juan José Origel no estuvo de acuerdo y así lo expresó en su programa intrusos.

“Yo estoy de acuerdo con esas cosas, mis respetos, respeto a la gente, pero no estoy de acuerdo…pero si ya Dios te hizo hombre, ni modo, te tienes que morir hombre…bueno esa es mi manera de pensar, podrás hacer lo que quieras de tu vida, lo que tú quieras y más mutilarse, hacerse, cortarse, ponerse, quitarse y así, pero cada cabeza es un mundo”.

Tales palabras llegaron a los oídos de Karla, quien -vía Instagram- respondió:

“Yo no concibo tantas cosas de Pepillo….Resumo el asunto con un ‘ya he hablado con él personalmente y está aclarado todo’. Conozco a Juan José desde hace mucho tiempo y le aprecio aunque no esté de acuerdo con ciertas expresiones. Como dije en otro momento, no quiero abusar de mis capacidades ni argumentos, que los tengo, para rebatir a cualquiera, así que lo mejor es remitir a mi post saltando en el desierto, es lo más suave que puedo decir porque estoy harta de tanto Dios en boca de todos. Me gustaría más escuchar citas de científicos o profesionales en vez de tanta superchería arraigada en esta sociedad, que sigue matándose entre creyentes de cultos diferentes a ver quién puede más. Para mí, LO DIGO CLARAMENTE, todos infantiles y absurdos.”

KARLA SOFÍA

Fuente: SDP noticias