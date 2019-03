Acusa Maloro Acosta a Luis Fernando Heras de extorsión

El expresidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, reapareció en redes sociales con un fuerte mensaje en contra de Luis Fernando Heras Portillo, hombre muy cercano al exgobernador Manlio Fabio Beltrones y a su compadre, Ricardo Mazón Lizárraga, a quien acusa de estar tras la campaña negra implementada en su contra y en la intención de reabrirle un juicio político.

Como dicen que para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo, Acosta Gutiérrez, acusa a Heras Portillo de orquestar la campaña de difamación en su contra, porque no resultó beneficiado con la licitación de modernización del alumbrado público.

A través de un video colgado en redes sociales, en los que explica que estuvo preparándose académicamente fuera del estado, en compañía de su esposa e hijos y que tiene unos meses en esta capital en donde se ha mantenido fuera de la actividad pública, a fin de reflexionar.

Refiere que en su administración le tocó vivir en un entorno muy complejo y reconoce que los resultados de su administración no llenaron las expectativas –del ciudadano- “ni las nuestras propias”.

Al respecto, justifica que a sus antecesores “no les tocó pagar el acueducto y no pagaban el agua, a nosotros nos tocó enfrentar un pasivo enorme, con complejidades enorme, acuérdense de los baches, los socavones y una serie de complicaciones que tuvimos que enfrentar”.

Asimismo, Maloro Acosta admitió que fue su error haber dejado la presidencia municipal para buscar llegar al Senado y que acepta los ataques, el debate, cualquier tipo de discusión por ello.

Sin embargo, sostuvo, “no acepto la calumnia porque eso afecta a mí y a mi familia, no acepto la amenaza porque eso afecta la integridad de las personas”.

“Hoy enfrento la intención de hacerme un juicio político, esos ataques no vienen de los que ganaron, vienen de los que perdieron la licitación del alumbrado público, por eso tanto escándalo por el alumbrado público”, aseveró en su mensaje.

“Quienes no ganaron –la licitación- me amenazaron a mí en lo personal, con destruir mi carrera política, con echar abajo esa licitación y ellos que están una vez más intentando llevarme a un juicio político”, apuntó.

Asimismo, sostuvo “de muchas cosas me podrían acusar, de lo que no se me puede acusar es de haber sido deshonesto, manejé la administración con una pulcritud y con los pocos recursos que había, hice lo mejor que pude”

Y tras señalar a Heras Portillo de estar tras esa campaña, aseveró “te hago responsable de lo que me suceda a mí y a mi familia, tú me amenazaste a mí y a mi familia”, para concluir que este video es la primera parte”, y asegura que los diputados verán que la denuncia en su contra es extemporánea, que no hubo manejo de recursos y que todo está claro… Usted juzgue…

Descarta Claudia Pavlovich dejar gubernatura de Sonora

Como lo habíamos anticipado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, descartó que tenga contemplado dejar el cargo para buscar la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, como compañera de fórmula del ex rector de la UNAM, José Narro Robles.

Como sabemos, el también ex Secretario de Salud durante la administración del expresidente, Enrique Peña Nieto, ya manifestó su interés en sustituir a la actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, a quien le ha tocado “bailar con la más fea”, como dice el refrán, tras la aplastante derrota del año pasado.

La gobernadora Pavlovich fue entrevistada por los reporteros que cubren sus actividades diarias y de inmediato acalló los rumores sobre una eventual renuncia a su cargo, lo cual, se rumoró con insistencia en la semana, mientras ella se encontraba en la Ciudad de México, cumpliendo una apretada agenda en búsqueda de apoyos para Sonora.

La mandataria aseguró que estará en el cargo hasta el último día de su mandato constitucional “Para mí es muy importante cumplirle a los sonorenses y me voy a quedar aquí hasta que Dios lo determine o al menos que algo me pase, lo que sea, pero voy a estar aquí hasta el último día de mi mandato”, reiteró.

En cuanto a la gestoría de recursos, lamentó que la Federación no ha resuelto las peticiones en materia de salud que se hicieron, y agregó que la falta de recursos del Fondo Minero también representará un fuerte golpe en materia de inversión para los municipios de Sonora, ya que, como sabemos, representan un boquete de dos mil 700 millones de pesos, que no se recibirán.

Correo electrónico [email protected]