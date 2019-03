Cumplirá gobernadora con su mandato

Carmen Chávez Mada

La mandataria sonorense, Claudia Pavlovich dijo que fue electa por seis años y le cumplirá a los sonorenses

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano descartó sumarse a la fórmula de José Narro Robles para la dirigencia nacional del PRI, al argumentar que fue electa por seis años y le cumplirá a los sonorenses.

La mandataria estatal abundó que tiene una gran afinidad con Narro Robles, está muy agradecida porque durante su gestión en el gobierno federal apoyó mucho a Sonora con los hospitales generales.

Sin embargo, “yo fui electa por seis años, yo les he dicho me voy a partir el alma por los sonorenses y lo he cumplido, he pasado por épocas muy complicadas como la de ahorita donde no tenemos recursos, ya nos quitaron el fondo minero, es decir, tenemos dos mil 700 millones de pesos menos en Sonora este año para trabajar”, argumentó la Jefa del Ejecutivo Estatal.

Pavlovich Arellano, recalcó que se debe a los sonorenses y tiene que concluir su mandato, sobre todo en estos tiempos de complicaciones, no solo para el estado y el país sino para todo el mundo.

“Para mí es muy importante cumplirle a los sonorenses y me voy a quedar aquí hasta que Dios lo determine o al menos que algo me pase, lo que sea, pero voy a estar aquí hasta el último día de mi mandato”, precisó.

Con respecto a los apoyos solicitados a la federación en materia de salud, la gobernadora comentó que todavía no se resuelve este tema.

“Les digo que es muy importante que nos apoye, yo he invertido mucho en salud, falta el equipamiento del hospital federal y está por equipar el de Magdalena, los recursos se requieren. Queremos que se nos incluyan en los 8 estados prioritarios”, puntualizó.