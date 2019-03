Es distinción a Peñasco “otra de cal”

Es distinción a Peñasco “otra de cal”…Con todo y lo que está pasando, pero el que Puerto Peñasco destaque entre los balnearios que acaban de ser incluido para viajar seguro en el próximo “spring break” vacacional que tendrá lugar previo a la venidera Semana Santa, sí que no deja de ser una muy buena señal, tocante a que Sonora y ese destino se siguen posicionando en el gusto de los turistas. ¡Órale!

Eso por no ser cosa menor, el que trascendiera que la prestigiada consultora Forbes eligiera al también llama Rocky Point, como una de las mejores playas para visitar, y no solamente por la calidad de los servicios que ofrece, lo que coloca “en el radar” de los vacacionistas al Estado, sino además por ser una de las localidades más seguras, de ahí el porque de la preferencia que le estén dando. De ese pelo.

Ante lo que se da por descontado, que por esa publicidad gratuita que ahora le están haciendo a nivel internacional, es que se apuesta doble contra sencillo que en ese periodo de vacaciones que ya está a la vista, volverá a estar a reventar, como lo refleja que en el 2018 recibieran alrededor de 120 mil visitantes de distintos puntos de Estados Unidos, principalmente de Arizona. ¿Cómo la ven?

Así que si el año pasado esa muchedumbre de “vagacionistas” dejara una derrama económica estimada en $120 millones de pesos, obviamente que en el presente 2019 se espera que superen esa cifra y en todos los sentidos, por aquello de que gastan en dólares y esos billetes han ido a la alza, con lo que está de más el resaltar que es un puerto que ya tiene una muy buena fama más allá de la frontera sonorense. ¿Qué no?

En lo que es una aceptación que pronostican que irá en aumento, si se toma en cuenta el plus extra que representará, el que el próximo 7 de diciembre de éste año zarpará el primer viaje de un crucero que tiene como punto de origen portuario y de destino a ese municipio rocaportense, lo que deja en claro que ya está siendo apoyado por todos los segmentos turísticos que hay en ese mercado. Así el dato.

Pero independientemente del acierto que representa para el sector turístico ese reconocimiento, a los que igualmente consideran que les toca su parte, es a los operadores de la seguridad estatal, cuyo titular es David Anaya Cooley, por como con estrategia, presencia e inteligencia han logrado mantener en tranquilidad a esa comunidad que vive principalmente del turismo y la pesca. De ese vuelo.

Es por eso que sea una distinción que a José David y compañía los compromete a continuar redoblando esfuerzos y cerrando filas, en aras de que siga imperando una calma chicha por esos paradisíacos lares, localizados en el extremo norte de la Entidad, y que ciertamente son más visitados por los extranjeros, a diferencia de los sonorenses, precisamente por lo alejados que están. Esa es la realidad.

“Sacan un susto” a delegado de Profeco…Al que cuando menos sí que “le sacaron un susto” y no precisamente por estar haciendo bien las cosas, es al de por sí cuestionado delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cual es el caso del panista de Fausto Vázquez Castelló, por la desalojada que les dieran, como consecuencia de una falsa amenaza de bomba. ¡Tómala!

Al presumirse que dicho fallido amago del presunto estallido de un artefacto explosivo pudo haberse debido a un mal servicio que le prestaran a un usuario en esa dependencia, y que desencadenara en una llamada al 911 para alertar que en el edificio de la Profeco, ubicado en la calle Oaxaca, esquina con Escobedo, a un costado del Museo y Biblioteca de la Unison, pudiera tener lugar un explosión. ¡Zaz!

Sin embargo y después de una exhaustiva revisión que hicieran en todos los rincones los del Departamento de Bomberos de Hermosillo, al mando el comandante en jefe, Juan Francisco Matty Ortega, se confirmó que únicamente se trató de “un borrego” o una falsedad que no tenía nada de explosiva, de ahí que al desaparecer el temor que había, los regresaran a laborar. ¡Pácatelas!

Es por lo que ante todo ese movimiento que se generara, es que no faltaron los que especularan, que en un descuido y se trató de un plan para moverle el tapete a Vázquez Castelló, si se parte de que todavía no se le acepta como funcionario entre las mayorías de los morenistas, por lo antecedentes de panucho o pitufo que tiene y por creerse que cuentan con más méritos para esos puestos los partidarios de Morena.

No obstante que será el sereno, pero lo único cierto es que por esa emergencia es que volviera a saberse de Fausto, porque lo que es por su chamba, hasta ahora simplemente no se le ha visto nada claro, como serían con programas nuevos a favor de los consumidores y no los ya muy reciclados, como ese de que vigilarán los pesos y precios de la venta de mariscos y pescados en la época de Cuaresma. ¡Palos!

Sigue “Gober” con gestión muy saludable…Como parte de su política de gestión y de andar tocando puertas con los nuevos funcionarios del Gobierno federal emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la que sí que tuvo una muy saludable reunión con el Secretario de Salud en el País, Jorge Alcocer Varela, es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. De ese tamaño.

Con ese fin es que Claudia se viera las caras con Alcocer Varela, para plantearle la posibilidad de que Sonora sea considerado o incluido dentro de la región prioritaria de inversión contemplada por la Federación, que actualmente integran ocho Entidades del sur de la República Mexicana, con la intención de continuar y reforzar los programas y acciones en beneficio de los sonorenses. Ni más ni menos.

Al trascender que en corto Pavlovich Arellano le señalara que el tema de salud ha sido una de sus prioridades desde el inicio de su administración, de ahí que le remarcara que en los primeros tres años y medio se hecho una gran labor en esa especialidad, razón por la cual es que se requiere de ese apoyo para continuar con esa buena sintomatología como hasta ahora. Así “puso el dedo en la llaga”.

Toda vez que el respaldo demandado por la Mandataria Estatal, y de lo que fuera testigo el operador de esa rubro en el Estado, Enrique Clausen, estaría orientado a atender el abastecimiento de medicamentos e infraestructura hospitalaria, así como los centros de salud, además de que también le expuso lo referente a la basificación del recurso humano de ese ámbito, para que tengan mayores prestaciones y salarios.

No por nada es que cuando menos de entrada Alcocer Varela se comprometiera a hacer un diagnóstico de esa petición para analizarla a conciencia, pues a tal grado le prestó atención, que ahí mismo acordó el enviar a un grupo de duchos en la materia, para que “le tomen el pulso” a la necesidad que hay por estas tierras y a partir de eso definir la conveniencia de que se le de ese tratamiento. Esa es la esperanza.

Y en más de la “Gober”, sí que agarró vuelo el run run que ha habido, referente a la probabilidad de que pudiera dejar la gubernatura para acompañar en la fórmula a José Narro Robles, ex secretario de Salud y Rector de la UNAM, quien busca dirigir al PRI nacional, yendo ella en la Secretaria General, y es que ayer se les captó en un restaurante de la Ciudad de México compartiendo algo más que un café. ¡Ups!

Pasan prueba tres empresas camioneras…Ahora sí que cumpliendo con lo prometido, como es el de llevar a cabo un proceso con transparencia y la máxima publicidad, es que con una transmisión en vivo y a todo color, tuviera lugar la apertura de las propuestas que enviaron las empresas inscritas en la convocatoria para operar el nuevo servicio de transporte en Hermosillo. Así la claridad.

Es así que ante los ojos de todo mundo, y a través de la plataforma Facebook, en el perfil de la Dirección General del Transporte (DGT), donde cobra Carlos Morales Buelna, y en presencia de organismos de la sociedad civil, es que ahí se determinara que de la media docena de compañías que se apuntaron para entrarle a hacerse cargo de los camiones urbanos, sólo tres presentaron propuestas técnica y financiera.

Luego entonces las que pasaron a la siguiente ronda para lo que será una nueva etapa de análisis, son Transportes RUGO S.A. de C.V., Movilidad Integral de Hermosillo S.A. de C.V., y Administración Corporativa de Hermosillo S.A. de C.V., quedándose en el camino Movilidad Integral de Vanguardia, Transporte Especializado de Guaymas y Grupo SETTEPI, S.A.P.I. de CV. A ese grado.

De tal forma que como al estilo de la canción de los elefantes, de los seis postores que habían, ya nomás quedaron un trío, por lo que a partir de ese momento se tendrán 60 días para emitir el fallo definitivo de la o las firmas que operarían ese servicio, y con el visto bueno de los representantes de Vigilantes del Transporte, Unión de Usuarios y Hermosillo ¿cómo vamos?, entre otros.

Al manejarse que será un ejercicio tan transparente, que tendrán acceso a las carpetas, a fin de ver y checar que proponen en materia de calidad, financiamiento y demás, con tal de asegurar que no haya “mano negra” y de ningún otro color, y eso redunde en que se elija a la mejor opción para modernizar esa actividad transporteril que se pretende rescatar y con la misma tarifa de $9 pesos. Así el punto a favor.

