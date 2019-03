Preparan homenaje a Vicente Fernández

La agrupación señala que cambio su estilo de trabajo para que el Mariachi Vargas de Tecalitlán los acompañe en las canciones

Sin vestirse de charros, pero sí con mariachi y sus tradicionales instrumentos, Los Tigres del Norte sonarán vernáculos por culpa de Vicente Fernández.

Y es que ahora que preparan un disco tributo a “El Charro de Huentitán”, el combo norteño modificó su estilo de trabajo para que el Mariachi Vargas de Tecalitlán los acompañe en las canciones.

“Vamos a hacer un CD completo. Ya tenemos (grabada) la canción ‘Un Consentido de Dios’ y después sacamos el disco. Nos falta que el Mariachi nos confirme sus fechas para poner la música y hacer las grabaciones.

“Todavía nos faltan temas por grabar, terminar algunos ajustes para que quede completo, pero sí nos adaptamos al sonido de mariachi, nos enorgullecemos de la música vernácula y sí vamos por todo, queremos que suene en cualquier parte este álbum”, apuntó Hernán Hernández, bajista y vocalista de la banda.

En el álbum, que contempla esté listo al concluir la primavera, integrarán algunas de las obligadas del repertorio de “Chente” como “Por Tu Maldito Amor”, “Mujeres Divinas” y “La Ley del Monte”.

Hernández contó vía telefónica desde Los Ángeles que fue el propio Fernández quien les sugirió grabarán “Un Consentido de Dios”, y a partir de ahí nació la idea de hacer una producción en honor él.

“Cantarle a Vicente es un honor, lo conocemos de toda la vida. Fuimos en una de esas visitas a Guadalajara a saludarlo a su rancho y nos contó de la canción que hizo Roberto Fausto (‘Un Consentido…’), y que le gustaría que nosotros la grabáramos.

“Musicalmente se nos hizo muy atractiva la idea, nos hizo llegar cómo quedaría y dijimos ‘¡va, lo hacemos!’. Nosotros siempre hemos tenido una admiración profunda por Don Vicente y no hay mejor manera de externarlo que con una canción”, expresó Hernández.

Curiosamente, los intérpretes de “La Puerta Negra” y “Ni Parientes Somos” grabaron hace algunos años “El Tahúr” para la película que Fernández protagonizó y en su momento también él interpretó.

El nuevo sencillo de la banda se estrenó la semana pasada en plataformas digitales y el video de éste contó con la participación del patriarca de la dinastía Fernández.

“Es un video que hicimos allá en su casa, nos fuimos a Los Tres Potrillos, estamos con él. No canta en la canción, ni en el disco, pero sí lo tenemos presente y eso es lo mejor, que está presente en su canción homenaje.

“Don Vicente ya está retirado de los escenarios, lo sabemos, pero está muy activo con canciones, grabaciones, sigue estando presente. Sí, está muy presente”.

El ex coach de La Voz México adelantó que de manera paralela están grabando un nuevo disco inédito en su carrera, el contemplan dar a conocer en enero de 2020.