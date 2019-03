Ni LeBron James salva a los Lakers

En el juego Kawhi Leonard anotó 25 puntos y Norman Powell añadió 20

Kawhi Leonard anotó 25 puntos, Norman Powell añadió 20y los Raptors de Toronto vencieron el jueves 111-98 a unos alicaídos los Lakers de Los Ángeles.

LeBron James terminó con 29 tantos y Alex Caruso hizo la mayor cantidad de su carrera con 16 por Los Ángeles, que sufrió su sexta derrota en siete partidos para recibir otro duro golpe en sus pocas esperanzas de playoff.

Pascal Siakam acabó con 16 unidades y Marc Gasol añadió 15 para ayudar a que Toronto sumara su novena victoria consecutiva en choques con los Lakers, extendiendo el record de franquicia. Los Raptors no han caído ante los Lakers desde el 30 de noviembre de 2014. También impusieron una marca de franquicia con su vigésimo triunfo de la campaña sobre un rival de la Conferencia del Oeste.

Rajon Rondo anotó 13 puntos pero los Lakers no pudieron hilvanar victorias por primera vez desde el 15 y 17 de enero, cuando doblegaron a Chicago y ganaron en Oklahoma City.

Los Ángeles se recuperó de una desventaja de 20 puntos para apuntarse una victoria en Chicago el martes, cuando salió de un bache de cinco descalabros en fila.

Los Raptors no contaron con el base Kyle Lowry, que se ausentó por una dolencia en el tobillo izquierdo, y Serge Ibaka, que empezó a cumplir con una suspensión de tres juegos por lanzar un puñetazo a Marquese Chriss, de Cleveland, en el partido del lunes.