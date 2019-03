Funeraria pierde y reemplaza cadáver de mujer con un cinismo increíble

La funeraria estadounidense Roy Mizell & Kurtz reemplazó el cuerpo de una mujer cuyos restos perdió durante su traslado. Los empleados, sin embargo, no han sido capaces de explicar cómo se produjo el error.

Los familiares de la difunta notaron el intento de engaño cuando inexplicablemente el lunar en el rostro de la mujer desapareció y el cadáver contaba con los dedos de los pies intactos mientras que a su familiar le faltaba uno.

Finalmente la funeraria reconoció que el cuerpo no era el de Norma y aseguró que haría una investigación. Empero, la familia exige la seguridad de que no se creme a su abuela, dado que ese no era su deseo, informa la cadena WSVN.

Mientras tanto, otra familia afirma haber velado el pasado 2 de marzo a una mujer con gran parecido al de Norma, así que las sospechas de que los cuerpos hayan sido confundidos aumentan.

Fuente: SDP noticias